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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.10.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.700.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 2700000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AKFEN ALTYAPI HOLDİNG A.Ş. 2700000 TRY 100
TOPLAM 2700000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880527


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.166
Değişim :  1,32% |  15,21
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Önceki Kapanış :  1.150  
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 14,52 262.715.331 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.301.234 % 10,00  
BEYAZ 12,43 24.084.345 % 10,00  
IDEAS 11,66 9.975.379 % 10,00  
UFUK 14,74 396.772 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8360 7,8378 % -1,33  
Euro 9,2623 9,2733 % -0,83  
Sterlin 10,1810 10,2320 % -0,56  
Frank 8,5849 8,6367 % -0,44  
Riyal 2,0857 2,0962 % -1,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 30,70  
Altın Gr. 487 487 3,33  
Cumhuriyet 3.234 3.285 51,00  
Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 0,86  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,16  
B. Petrol 43,15 43,15 -0,19  
Seans Raporu 18:05
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