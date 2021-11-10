***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2021 18:14
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AKFEN HOLDİNG A.Ş. 2700000 TRY 100
TOPLAM 2700000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976888
BIST
17:591.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:599,8242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0920
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:5911,3457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0519
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:59586,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 13,73
|Açılış
|: 586,95
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BANVT
|72,05
|25.515.150
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,00
|27.230.493
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|7.074.705
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|DOAS
|37,76
|180.758.899
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|76.891.990
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,10
|9.133.257
|% -8,81
|
|SARKY
|16,89
|51.389.023
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,16
|33.748.017
|% -7,21
|
|CUSAN
|9,21
|28.587.490
|% -6,69
|
|GARAN
|10,75
|3.610.729.924
|% 1,61
|
|PETKM
|7,27
|3.230.684.826
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,51
|1.810.273.557
|% 5,34
|
|THYAO
|18,13
|1.783.601.772
|% -0,17
|
|SISE
|9,57
|1.695.584.366
|% 3,01
|
|PETKM
|7,27
|3.230.684.826
|% 0,14
|
|GARAN
|10,75
|3.610.729.924
|% 1,61
|
|TSPOR
|6,51
|1.810.273.557
|% 5,34
|
|YKBNK
|3,13
|818.342.723
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|518.751.473
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8300
|9,8344
|% 1,05
|
|Euro
|11,3489
|11,3544
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,2330
|13,2993
|% 0,61
|
|Frank
|10,7086
|10,7731
|% 0,68
|
|Riyal
|2,6090
|2,6221
|% 0,92
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|26,40
|
|Altın Gr.
|588
|588
|14,94
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|7,92
|7,93
|0,32
|
|B. Petrol
|84,91
|84,91
|0,13
|