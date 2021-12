***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 13.500.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 9000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AKFEN HOLDİNG A.Ş. 9000000 TRY 100TOPLAM 9000000 TRY 100