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***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.01.2024 13:54
***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Necdet Karacan Oyak Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi Finans Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. /Portföy Yöneticisi 10/2022-Devam Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. - Araştırma Departmanı Yöneticisi - 04/2018-10/2022 Oyak Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi-01/2014-04/2018 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçlar Lisansı 204434, 301889
Tolga Akbaş Oyak Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi Finans 08.01.2014 - Devam Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçlar Lisansı 204663, 301681

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket)
Risk yönetim sistemi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teftiş birimi Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket)
Araştırma birimi Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket)
Bilgi sistemleri Akfen Holding A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241903


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