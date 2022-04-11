***AYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.04.2022 16:24
***AYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AYA]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 11/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI AYAAta Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019171
BIST
16:222.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 44,98
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
16:2214,6784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0650
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
16:2215,9866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0593
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
16:22925,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 925,63
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ISFIN
|4,62
|436.097.185
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.953.838
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.548.526
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|62.619.691
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.316.114
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|95.947.434
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,33
|25.776.996
|% -4,79
|
|KUYAS
|5,58
|9.441.299
|% -3,79
|
|DERIM
|4,53
|13.697.028
|% -3,62
|
|GZNMI
|39,90
|29.161.199
|% -3,53
|
|THYAO
|36,46
|4.956.283.598
|% 3,23
|
|GARAN
|13,65
|4.675.972.132
|% 2,63
|
|KRDMD
|16,22
|2.983.676.611
|% 2,92
|
|ASELS
|28,26
|2.481.695.436
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,96
|2.341.064.060
|% 6,21
|
|EKGYO
|2,71
|1.376.968.480
|% 3,44
|
|YKBNK
|4,96
|2.341.064.060
|% 6,21
|
|TSKB
|1,73
|713.035.179
|% 8,81
|
|GARAN
|13,65
|4.675.972.132
|% 2,63
|
|ODAS
|2,20
|666.292.498
|% -1,79
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6716
|14,6752
|% -0,46
|
|Euro
|15,9657
|15,9836
|% -0,39
|
|Sterlin
|19,0459
|19,1414
|% -0,59
|
|Frank
|15,6431
|15,7373
|% -0,47
|
|Riyal
|3,8970
|3,9165
|% -0,57
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|15,79
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.226
|19,00
|
|Tam
|6.084
|6.235
|-1,38
|
|Yarım
|2.940
|3.016
|-0,66
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,13
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,66
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 85 artarak (% 1.90 ) 2, 192
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRGYO, DOHOL, ISFIN, SANKO, MZHLD, MIPAZ, MMCAS, ISGSY, KONKA, DURDO
-
16:34
TRGYO, DITAS, KONKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
UNLU, SODSN, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34XEUR
EURO serbest piyasada 15.96 liradan (ALIŞ) işlem