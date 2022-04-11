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***AYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

11.04.2022 16:24
***AYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***AYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AYA]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ata Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 11/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANI                                                                                              YENİ FON UNVANI AYAAta Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019171


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