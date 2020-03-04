***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Esas Sözleşme
04.03.2020 16:38
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin güncel hali ektedir.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/05/1975 05/06/1975 146
6 19/06/1978 23/06/1978 501
27 06/01/1983 18/01/1983 673
6 19/02/1985 22/02/1985 1207
21-26-31 21/04/1987 27/04/1987 1753
6-33 19/01/1990 24/01/1990 2450
6 21/01/1992 24/01/1992 2952
6-8 28/10/1994 02/11/1994 3651
10-27 17/06/1996 25/06/1996 4066
6 01/11/1996 17/11/1996 4161
3-5-6-7-20-23-24-27-29-30 29/06/1998 03/07/1998 4575
12-27 13/06/2000 19/06/2000 5069
3-27 19/06/2002 24/06/2002 5576
6 07/10/2003 10/10/2003 5904
6 27/06/2005 01/07/2005 6337
6 29/05/2007 01/06/2007 6821
3-6 25/05/2010 28/05/2010 7573
7-8-12-34 18/05/2012 23/05/2012 8074
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-14-30 07/06/2013 12/06/2013 8340
3-15 25/03/2016 30/03/2016 9043
4-6 05/04/2017 10/04/2017 9302
6 20/08/2019 23/08/2019 9894
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824231
BIST