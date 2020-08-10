***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 140.805.566 90.036 140.895.602 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.032.430 -1.032.430 -1.032.430 1.525.037 -492.607 1.032.430 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-228.625 -228.625 0 -228.625 -5.313.883 -5.313.883 -5.542.508 -5.542.508Dönem Karı (Zararı)0 -5.313.883 -5.313.883 -5.313.883 -5.313.883Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-228.625 -228.625 -228.625 -228.625 -228.625Sermaye Arttırımı3.078.926 3.078.926 3.078.926Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.835.666 7.916.580 119.489 140.768.869 -1.224.358 0 139.544.511 90.036 139.634.547 123.920 -18.452.270 -5.313.883 -23.766.153 143.864.049 143.864.049Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 159.744 206.049.469 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-2.094.842 -2.094.842 -2.094.842 4.863.286 -2.768.444 2.094.842 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-158.075 11.872 -146.203 -146.203 -8.808.453 -8.808.453 -8.954.656 -8.954.656Dönem Karı (Zararı)0 -8.808.453 -8.808.453 -8.808.453 -8.808.453Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-158.075 11.872 -146.203 -146.203 0 -146.203 -146.203Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 205.039.669 -1.402.861 171.616 203.808.424 0 203.808.424 0 123.920 -12.556.961 -8.808.453 -21.365.414 215.626.010 215.626.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.428.218 5.324.963Dönem Karı (Zararı)-8.808.453 -5.313.883Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.808.453 -5.313.883Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.569.799 5.405.052Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 4.349.950 2.610.340Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.032 28.004Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.032 28.004Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler416.479 466.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler198.936 159.654Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 217.543 306.561Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-16.319Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.422.859 2.526.970Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -122.387 -80.512Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 1.545.246 2.607.482Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-26.780Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -591.350 -174.459Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.238Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -25.238Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-10.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.703.582 5.431.535Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.359.311 -1.199.950İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 53.141 -15.910İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.412.452 -1.184.040Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-145.085 88.193İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-145.085 88.193Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.592 -320.667Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)588.357 265.944Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.305.210 1.844.237İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)258.918 -243.415İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.046.292 2.087.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)248.235 342.397Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.921 -1.069.759İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)34.921 -1.069.759Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.042.847 5.481.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.464.928 5.522.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-36.710 -197.741YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.721.248 -4.673.556İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri25.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.937 25.238Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.937 25.238Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.892.197 -4.792.941Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.886.387 -4.187.253Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.810 -605.688Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler11 16.319 13.371Alınan Faiz122.387 80.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.335.483 1.825.039Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.078.926Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 3.078.926İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.500.000Kredilerden Nakit Girişleri10.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-834.797 -2.287.200Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-834.797 -2.287.200İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.020.060Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-955.440 -821.503Ödenen Faiz-1.545.246 -2.625.124YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.628.513 2.476.446Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.788 26.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.617.725 2.502.971DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.201.826 1.375.908DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ584.101 3.878.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri584.101 2.201.826Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar2.391.500 1.031.157İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 36.463 89.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.355.037 941.553Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar83.327 85.134İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar83.327 85.134Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar543.903 532.311Peşin Ödenmiş Giderler6 1.507.630 754.735İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.507.630 754.735Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 54.806 36.718Diğer Dönen Varlıklar299.100 170.303İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar299.100 170.303ARA TOPLAM5.464.367 4.812.184TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.464.367 4.812.184DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar231.505 241.966Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar231.505 241.966Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar4 261.960.421 264.411.464Arazi ve Arsalar160.274.821 158.794.821Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.250.899 11.601.723Binalar86.422.056 89.328.461Tesis, Makine ve Cihazlar973.064 996.653Taşıtlar227.965 263.541Mobilya ve Demirbaşlar2.811.616 3.426.265Kullanım Hakkı Varlıkları4 10.497.403 9.500.073Maddi Olmayan Duran Varlıklar601.004 614.651Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar601.004 614.651Peşin Ödenmiş Giderler6 1.114.921 2.456.171İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.114.921 2.456.171Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR274.405.254 277.224.325TOPLAM VARLIKLAR279.869.621 282.036.509KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.621.223 2.566.865İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.621.223 2.566.865Banka Kredileri2.421.839 2.377.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar199.384 189.358Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4.739.219 3.389.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 770.621 511.703İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.968.598 2.877.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar412.314 164.079Diğer Borçlar220.416 205.824İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar220.416 205.824Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.823.368 780.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 5.823.368 780.521Kısa Vadeli Karşılıklar2.124.648 1.907.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.124.648 1.907.105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM15.941.188 9.013.843TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.941.188 9.013.843UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 15.684.478 15.555.973İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.684.478 15.555.973Banka Kredileri5.305.636 6.198.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.378.842 9.357.736Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.804.616 1.444.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.804.616 1.444.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 30.813.329 31.441.230Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.302.423 48.442.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.243.611 57.455.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar215.626.010 224.580.666Ödenmiş Sermaye7 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7 142.500 142.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)203.808.424 206.049.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)203.808.424 206.049.469Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4 205.039.669 207.134.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.402.861 -1.244.786Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)171.616 159.744Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.556.961 -17.420.247Net Dönem Karı veya Zararı-8.808.453 2.768.444TOPLAM ÖZKAYNAKLAR215.626.010 224.580.666TOPLAM KAYNAKLAR279.869.621 282.036.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 4.913.654 15.928.295 690.582 10.964.412Satışların Maliyeti8 -7.926.880 -13.084.814 -2.363.878 -7.657.339TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.013.226 2.843.481 -1.673.296 3.307.073Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-3.013.226 2.843.481 -1.673.296 3.307.073Genel Yönetim Giderleri9 -4.478.287 -4.630.040 -2.247.276 -2.432.812Pazarlama Giderleri9 -354.951 -780.280 -74.464 -446.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 160.794 199.233 57.617 94.782Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -23.858 -256.975 -18.584 -147.099ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.709.528 -2.624.581 -3.956.003 375.803Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 16.319 38.609 237FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.693.209 -2.585.972 -3.956.003 376.040Finansman Gelirleri12 141.886 107.725 51.120 79.967Finansman Giderleri12 -1.848.480 -3.010.095 -863.421 -2.077.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.399.803 -5.488.342 -4.768.304 -1.621.633Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri591.350 174.459 331.285 76.182Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 591.350 174.459 331.285 76.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.808.453 -5.313.883 -4.437.019 -1.545.451DÖNEM KARI (ZARARI)-8.808.453 -5.313.883 -4.437.019 -1.545.451Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-8.808.453 -5.313.883 -4.437.019 -1.545.451Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 14 -0,42000000 -0,32000000 -0,21000000 -0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-146.203 -228.625 -88.093 -179.803Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-197.593 -249.095 -121.245 -188.068Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar14.839 0 14.839 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.839 14.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.551 20.470 18.313 8.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi36.551 20.470 18.313 8.265Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-146.203 -228.625 -88.093 -179.803TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.954.656 -5.542.508 -4.525.112 -1.725.254Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.954.656 -5.542.508 -4.525.112 -1.725.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867362BIST