***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 140.805.566 90.036 140.895.602 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.548.463 -1.548.463 -1.548.463 2.041.070 -492.607 1.548.463 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-191.656 -191.656 0 -191.656 6.306.015 6.306.015 6.114.359 6.114.359Dönem Karı (Zararı)0 6.306.015 6.306.015 6.306.015 6.306.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-191.656 -191.656 -191.656 -191.656 -191.656Sermaye Arttırımı8.243.260 23.011 8.266.271 8.266.271Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 140.252.836 -1.187.389 0 139.065.447 90.036 139.155.483 123.920 -17.936.237 6.306.015 -11.630.222 160.708.261 160.708.261Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 205.889.725 159.744 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-3.142.211 -3.142.211 -3.142.211 5.910.655 -2.768.444 3.142.211 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-122.654 -122.654 11.872 -110.782 -5.839.942 -5.839.942 -5.950.724 -5.950.724Dönem Karı (Zararı)0 -5.839.942 -5.839.942 -5.839.942 -5.839.942Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-122.654 -122.654 11.872 -110.782 0 -110.782 -110.782Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 203.992.300 -1.367.440 0 202.624.860 171.616 202.796.476 0 123.920 -11.509.592 -5.839.942 -17.349.534 Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.462.359 11.706.684Dönem Karı (Zararı)-5.839.942 6.306.015Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.839.942 6.306.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.272.773 8.509.455Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.528.629 4.028.341Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.662 28.004Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.662 28.004Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler555.946 1.236.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler349.813 311.861Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 206.133 924.151Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-16.319Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.120.700 3.400.146Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -187.189 -156.595Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 2.307.889 3.556.741Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-46.888Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -816.702 -96.430Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-828 -39.730Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -828 -39.730Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-103.315İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.098.072 -2.862.208Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.008.592 -3.677.912İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 15.254 -75.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.023.846 -3.602.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-304.291 137.025İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-304.291 137.025Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler198.141 -177.544Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.790.740 212.075Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.907.355 1.077.920İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)302.704 -616.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.604.651 1.693.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)177.080 123.189Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-540.990 -386.868İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-540.990 -386.868Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)878.629 -170.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.530.903 11.953.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-68.544 -246.578YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.000.723 -4.971.254İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri25.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.884 41.696Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.884 41.696Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.241.421 -5.183.181Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.235.611 -4.593.358Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.810 -589.823Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler11 16.319 13.372Alınan Faiz187.189 156.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.625.852 -3.318.851Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.243.260Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 8.243.260İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 10.500.000Kredilerden Nakit Girişleri1.500.000 10.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.334.797 -11.287.200Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.334.797 -11.287.200İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.020.060Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.483.166 -1.369.393Ödenen Faiz-2.307.889 -3.385.458YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.835.784 3.416.579Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi102.671 46.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.938.455 3.463.465DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.201.826 1.375.908DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.140.281 4.839.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.140.281 2.201.826Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar2.035.088 1.031.157İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 74.350 89.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.960.738 941.553Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar87.851 85.134İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar87.851 85.134Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar334.170 532.311Peşin Ödenmiş Giderler6 364.442 754.735İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler364.442 754.735Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 27.816 36.718Diğer Dönen Varlıklar480.766 170.303İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar480.766 170.303ARA TOPLAM7.470.414 4.812.184TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.470.414 4.812.184DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar231.505 241.966Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar231.505 241.966Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar4 260.513.906 264.411.464Arazi ve Arsalar160.274.821 158.794.821Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.075.489 11.601.723Binalar85.060.320 89.328.461Tesis, Makine ve Cihazlar998.379 996.653Taşıtlar210.344 263.541Mobilya ve Demirbaşlar2.894.553 3.426.265Kullanım Hakkı Varlıkları4 10.862.725 9.500.073Maddi Olmayan Duran Varlıklar596.491 614.651Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar596.491 614.651Peşin Ödenmiş Giderler6 1.055.724 2.456.171İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.055.724 2.456.171Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR273.260.351 277.224.325TOPLAM VARLIKLAR280.730.765 282.036.509KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.398.015 2.566.865İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.398.015 2.566.865Banka Kredileri3.257.782 2.377.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar140.233 189.358Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6.813.638 3.389.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 814.407 511.703İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.999.231 2.877.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar341.159 164.079Diğer Borçlar203.288 205.824İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar203.288 205.824Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.659.150 780.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.659.150 780.521Kısa Vadeli Karşılıklar2.113.238 1.907.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.113.238 1.907.105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM14.528.488 9.013.843TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.528.488 9.013.843UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 15.096.121 15.555.973İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.096.121 15.555.973Banka Kredileri4.734.207 6.198.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.361.914 9.357.736Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.879.382 1.444.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.879.382 1.444.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 30.596.832 31.441.230Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.572.335 48.442.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.100.823 57.455.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar218.629.942 224.580.666Ödenmiş Sermaye7 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7 142.500 142.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)202.796.476 206.049.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)202.796.476 206.049.469Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4 203.992.300 207.134.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.367.440 -1.244.786Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)171.616 159.744Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-11.509.592 -17.420.247Net Dönem Karı veya Zararı-5.839.942 2.768.444TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.629.942 224.580.666TOPLAM KAYNAKLAR280.730.765 282.036.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 20.120.038 42.238.779 15.206.384 26.310.484Satışların Maliyeti8 -16.044.523 -23.329.956 -8.117.643 -10.245.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.075.515 18.908.823 7.088.741 16.065.341Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)4.075.515 18.908.823 7.088.741 16.065.341Genel Yönetim Giderleri9 -7.193.182 -7.110.000 -2.714.895 -2.479.960Pazarlama Giderleri9 -860.140 -1.327.082 -505.189 -546.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 189.748 226.353 28.954 27.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -333.539 -334.554 -309.681 -77.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.121.598 10.363.540 3.587.930 12.988.121Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 17.147 53.102 828 14.493FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.104.451 10.416.642 3.588.758 13.002.614Finansman Gelirleri12 264.669 278.135 122.783 170.410Finansman Giderleri12 -2.816.862 -4.485.192 -968.382 -1.475.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.656.644 6.209.585 2.743.159 11.697.927Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri816.702 96.430 225.352 -78.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 816.702 96.430 225.352 -78.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.839.942 6.306.015 2.968.511 11.619.897DÖNEM KARI (ZARARI)-5.839.942 6.306.015 2.968.511 11.619.897Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.839.942 6.306.015 2.968.511 11.619.897Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-110.782 -191.656 35.421 36.970Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-153.317 -239.570 44.276 46.213Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar14.839 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.696 47.914 -8.855 -9.243Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30.663 47.914 -8.855 -9.243Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-2.967Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-110.782 -191.656 35.421 36.970TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.950.724 6.114.359 3.003.932 11.656.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.950.724 6.114.359 3.003.932 11.656.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884455BIST