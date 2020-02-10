***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.02.2020 16:59
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇEŞME VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ ( GELİR TABLOSU )
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla,
Altın Yunus Çeşme Tur. Tes. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818140
BIST
17:33117.472
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -3.542,79
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:336,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:336,5866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:33304,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,81
|Açılış
|: 304,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.856.306
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.632.441
|% 14,65
|
|ATLAS
|1,89
|31.289.107
|% 12,50
|
|TSPOR
|3,49
|929.085.001
|% 10,09
|
|BOSSA
|9,68
|53.645.159
|% 10,00
|
|DOKTA
|46,80
|64.822.807
|% -14,05
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,88
|10.159.659
|% -11,37
|
|LINK
|29,52
|4.145.684
|% -11,35
|
|BURVA
|14,49
|158.870
|% -11,10
|
|THYAO
|13,97
|1.949.249.521
|% -3,46
|
|TSPOR
|3,49
|929.085.001
|% 10,09
|
|PETKM
|3,93
|635.633.552
|% -4,38
|
|ASELS
|23,78
|587.749.461
|% -2,78
|
|KRDMD
|2,80
|569.209.238
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,22
|414.347.940
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,49
|929.085.001
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,63
|397.087.239
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|569.209.238
|% -4,44
|
|ODAS
|2,10
|409.564.875
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7656
|7,8046
|% 0,48
|
|Frank
|6,1342
|6,1712
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6002
|1,6083
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,09
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,84
|53,84
|-0,61
|