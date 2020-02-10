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***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

10.02.2020 16:59
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***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇEŞME VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ ( GELİR TABLOSU )
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/02/2020
Açıklamalar

01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla,
Altın Yunus Çeşme Tur. Tes. A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818140


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Frank 6,1342 6,1712 % 0,07  
Riyal 1,6002 1,6083 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 3,09  
Altın Gr. 305 305 1,04  
Cumhuriyet 2.017 2.048 7,00  
Tam 2.007 2.057 6,95  
Yarım 970 995 3,37  
Çeyrek 487 498 1,68  
Gümüş.Ons 17,72 17,77 0,04  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 53,84 53,84 -0,61  
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