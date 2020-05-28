***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇeşme Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 1. Dönem Gecici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin 2020 1. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.Saygılarımızla,ALTIN YUNUS ÇEŞME TUR.TES. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847225BIST