***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 12:46
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1. Dönem Gecici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin 2020 1. dönem gecici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
ALTIN YUNUS ÇEŞME TUR.TES. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847225
BIST
14:07105.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 117,15
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:076,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:077,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:07377,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,29
|Açılış
|: 377,65
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,05
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|9.382.774
|% 9,98
|
|KENT
|520,70
|11.446.335
|% 9,95
|
|HLGYO
|1,67
|74.217.537
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.715.499
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.560.569
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|2.399.569.030
|% 2,35
|
|GARAN
|7,74
|1.591.883.850
|% 1,31
|
|PGSUS
|58,90
|831.055.995
|% -0,34
|
|ASELS
|30,04
|484.211.120
|% -0,13
|
|AKBNK
|5,64
|471.144.509
|% 0,71
|
|GARAN
|7,74
|1.591.883.850
|% 1,31
|
|THYAO
|12,62
|2.399.569.030
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,42
|209.941.386
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|257.190.526
|% 0,00
|
|AVOD
|3,67
|397.491.980
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3148
|8,3565
|% 0,42
|
|Frank
|6,9920
|7,0341
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8093
|1,8183
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|15,10
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.480
|33,50
|
|Tam
|2.522
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|35,26
|35,26
|0,66
|