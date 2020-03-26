***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2020 16:34
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı Kar Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0,0000000 0 0 0,0000000 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0 0
C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM 2019y.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.278.888
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.602.242 2.629.230
4. Vergiler ( - ) -166.202
5. Net Dönem Kârı 2.768.444 2.629.230
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -17.420.247 -25.960.200
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -14.651.803 -23.330.970
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -14.651.803 -23.330.970
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832371
BIST