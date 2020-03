***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 0,01 TRY 12478548.671 TRY 49,91 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 2840000 TRY 11,36 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 7181451.329 TRY 28,73 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem GörüyorD Nama 0,01 TRY 102563.961 TRY 0,61 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem GörmüyorE Karışık 0,01 TRY 2397436.039 TRY 9,39 Yoktur İşlem Görmüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824233BIST