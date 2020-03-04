***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2020 16:39
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 12478548.671 TRY 49,91 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 2840000 TRY 11,36 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 7181451.329 TRY 28,73 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görüyor
D Nama 0,01 TRY 102563.961 TRY 0,61 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görmüyor
E Karışık 0,01 TRY 2397436.039 TRY 9,39 Yoktur İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824233
BIST
17:21111.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 25,94
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:216,0981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:216,7698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0561
|Açılış
|: 6,7660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:21321,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,75
|Açılış
|: 321,63
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.309.872
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,30
|48.237.071
|% 18,71
|
|OZBAL
|2,07
|18.280.029
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.756.920
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,16
|8.067.558
|% -8,86
|
|BRYAT
|66,00
|4.472.581
|% -6,78
|
|AVGYO
|1,96
|130.839.356
|% -6,67
|
|PGSUS
|52,80
|113.459.705
|% -5,80
|
|ASELS
|29,86
|1.616.619.670
|% -2,03
|
|THYAO
|11,84
|976.173.296
|% -3,11
|
|GARAN
|10,44
|569.840.649
|% 2,45
|
|KARSN
|1,92
|542.638.672
|% 1,05
|
|HALKB
|6,34
|384.847.079
|% -2,31
|
|KARSN
|1,92
|542.638.672
|% 1,05
|
|ODAS
|2,11
|336.106.819
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,47
|209.860.006
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,57
|325.614.315
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,33
|169.378.846
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7845
|7,8235
|% -0,10
|
|Frank
|6,3373
|6,3755
|% -0,36
|
|Riyal
|1,6187
|1,6268
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,00
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,27
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,13
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,61
|52,61
|0,75
|