GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 12478548.671 TRY 49,91 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 2840000 TRY 11,36 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 7181451.329 TRY 28,73 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görüyor
D Nama 0,01 TRY 102563.961 TRY 0,61 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görmüyor
E Karışık 0,01 TRY 2397436.039 TRY 9,39 Yoktur İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824233


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:21111.233
Değişim :  0,02% |  25,94
Açılış :  110.959  
Önceki Kapanış :  111.207  
En Yüksek
112.899 En Düşük
110.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,01 24.309.872 % 19,86  
YKGYO 3,30 48.237.071 % 18,71  
OZBAL 2,07 18.280.029 % 15,00  
OYAYO 5,88 3.756.920 % 14,84  
NIBAS 7,00 3.671 % 9,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7845 7,8235 % -0,10  
Frank 6,3373 6,3755 % -0,36  
Riyal 1,6187 1,6268 % -0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 6,00  
Altın Gr. 322 322 0,75  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.122 2.175 31,27  
Yarım 1.025 1.052 15,13  
Çeyrek 514 526 7,56  
Gümüş.Ons 17,18 17,21 0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,00  
B. Petrol 52,61 52,61 0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru