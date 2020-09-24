***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:48
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
İDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
ATİLA SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ARİF NURİ BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Turizm.Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
YILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876487
BIST
15:481.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,61
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:487,6400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0609
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:488,9009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0752
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:48454,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -6,76
|Açılış
|: 454,87
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:46
|BRYAT
|148,50
|59.868.420
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.219.499
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.315
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.884.013
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.207.840
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,93
|2.482.320.623
|% 5,32
|
|SISE
|6,82
|1.039.577.311
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|806.542.530
|% -0,61
|
|AKBNK
|4,99
|722.625.270
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,10
|579.567.411
|% 3,96
|
|GARAN
|6,93
|2.482.320.623
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,10
|579.567.411
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,27
|806.542.530
|% -0,61
|
|ADESE
|2,39
|449.066.631
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,57
|270.553.826
|% 1,95
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6310
|7,6369
|% -0,83
|
|Euro
|8,8852
|8,8946
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,6969
|9,7456
|% -0,81
|
|Frank
|8,2062
|8,2556
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0296
|2,0397
|% -0,89
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,95
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-49,45
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,92
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,96
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|-0,30
|
Seans Raporu
15:46
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15:59XU100
Endeks 1, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 14, 414.00 milyon TL de
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15:55IHGZT
Yüzde 7.18 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 553 adet işlem
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15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KRDMD
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15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 03 artarak (% 1.59 ) 1, 026
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15:54
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