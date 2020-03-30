***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Atila Sezgin'in ve üyeliğine Sn. Arif Nuri Bulut'un atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Atila Sezgin'in, üyeliklere Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Atila Sezgin'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Mehmet Aktaş ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833374BIST