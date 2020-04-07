***AYCES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
07.04.2020 18:11
***AYCES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş. (AYCES) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle AYCES.E payında 08/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 07/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836088
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
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|Önceki Kapanış
|: 92.071
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94.779
En Düşük
92.382
18:056,7591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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18:05359,70
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|Açılış
|: 359,56
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|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3136
|8,3553
|% 0,62
|
|Frank
|6,9399
|6,9817
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7922
|1,8012
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-5,39
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,16
|33,16
|0,11
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