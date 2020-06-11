***AYCES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.06.2020 18:40
***AYCES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle AYCES payında 12/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" "Brüt Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır). AYCES payında"Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" tedbirlerinin uygulanacağı son tarih 11/09/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850758
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05379,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,22
|Açılış
|: 379,93
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6103
|8,6535
|% 0,03
|
|Frank
|7,2536
|7,2973
|% 1,48
|
|Riyal
|1,8170
|1,8262
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-11,49
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.492
|9,70
|
|Tam
|2.538
|2.561
|10,10
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|6,80
|
|Çeyrek
|619
|626
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,26
|38,26
|-3,47
|
Seans Raporu
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17:58XU100
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