***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 10:08
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817535
BIST
10:57122.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 265,87
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.335
10:575,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9771
10:576,5678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5817
En Düşük
6,5663
10:57301,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 301,57
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|10,00
|100
|% 198,51
|
|ARDYZ
|7,63
|1.213.223
|% 19,97
|
|ARENA
|12,88
|19.484.897
|% 16,98
|
|LINK
|34,30
|15.959.520
|% 16,19
|
|AYCES
|11,59
|4.619.240
|% 14,98
|
|DOKTA
|58,25
|14.482.345
|% -9,06
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|ULUSE
|33,84
|255.688
|% -3,92
|
|KRDMD
|2,95
|193.020.222
|% 0,34
|
|THYAO
|14,72
|179.911.134
|% -0,14
|
|SISE
|5,64
|126.639.868
|% 0,89
|
|ADESE
|2,30
|84.356.650
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,05
|83.176.368
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,95
|193.020.222
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,21
|53.802.752
|% 2,54
|
|ADESE
|2,30
|84.356.650
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,71
|49.134.079
|% -2,84
|
|TSKB
|1,40
|36.918.228
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7229
|7,7617
|% 0,08
|
|Frank
|6,1147
|6,1515
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,27
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,09
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