***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:11
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818102
BIST
15:59117.523
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -3.492,54
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
117.501
15:596,0187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:596,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
15:59304,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,66
|Açılış
|: 304,41
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|38.366.298
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|4.448.988
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,48
|660.365.741
|% 9,78
|
|IZFAS
|2,37
|1.008.529
|% 9,72
|
|ALCTL
|17,73
|53.180.201
|% 7,58
|
|DOKTA
|46,36
|56.443.154
|% -14,86
|
|GYHOL
|25,28
|7.158.807
|% -13,42
|
|LINK
|29,52
|2.792.090
|% -11,35
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|THYAO
|14,11
|1.472.017.769
|% -2,49
|
|TSPOR
|3,48
|660.365.741
|% 9,78
|
|PETKM
|4,01
|381.395.167
|% -2,43
|
|KRDMD
|2,80
|380.643.788
|% -4,44
|
|SASA
|9,19
|370.736.029
|% -0,33
|
|IHLGM
|1,20
|275.438.834
|% -2,44
|
|TSPOR
|3,48
|660.365.741
|% 9,78
|
|EKGYO
|1,66
|278.054.541
|% -1,19
|
|MNDRS
|1,53
|214.349.861
|% 2,00
|
|KRDMD
|2,80
|380.643.788
|% -4,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7626
|7,8015
|% 0,44
|
|Frank
|6,1349
|6,1719
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6002
|1,6082
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,68
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,57
|
|Yarım
|969
|994
|2,21
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,40
|54,40
|-0,05
|
Seans Raporu
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16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3368, 53 kaybederek (% -2.33 ) 141, 480
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16:12XU100
Endeks 117, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 68 altında . İşlem hacmi 9, 542.00 milyon TL de
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16:12HLGYO
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16:11SARKY
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