***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:10
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818981
BIST
11:10121.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 784,28
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.082
11:106,0621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:106,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:10307,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,79
|Açılış
|: 307,07
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,16
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|4,23
|5.012.970
|% 14,32
|
|ISYAT
|2,96
|57.576.949
|% 13,85
|
|GSRAY
|2,69
|224.062.744
|% 12,08
|
|GLBMD
|3,37
|6.542.333
|% 11,59
|
|ARDYZ
|17,63
|125.525.304
|% 11,58
|
|TUKAS
|12,86
|1.635.553
|% -15,73
|
|OZBAL
|2,44
|6.171.480
|% -6,87
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|QNBFB
|52,55
|356.800
|% -5,82
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,06
|429.919.635
|% 0,47
|
|PETKM
|4,14
|247.537.585
|% 1,47
|
|GSRAY
|2,69
|224.062.744
|% 12,08
|
|SISE
|5,57
|219.631.029
|% 2,77
|
|ISGYO
|2,19
|216.702.049
|% 5,80
|
|ISGYO
|2,19
|216.702.049
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,69
|224.062.744
|% 12,08
|
|PETKM
|4,14
|247.537.585
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,26
|71.428.744
|% 4,13
|
|IHLGM
|1,36
|65.006.298
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8867
|7,9263
|% 0,33
|
|Frank
|6,1545
|6,1916
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6104
|1,6185
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-0,83
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|0,07
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