***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 10:18
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823213
BIST
11:51109.284
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 3.290,56
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
11:516,2249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,2190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
11:516,8923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
11:51320,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,60
|Açılış
|: 320,96
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,43
|12.317.381
|% 18,04
|
|OZGYO
|1,81
|13.236.348
|% 15,29
|
|GYHOL
|22,98
|3.263.165
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|18.486.147
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|BIMAS
|47,80
|11.875.467
|% -0,50
|
|THYAO
|12,08
|456.528.335
|% 2,81
|
|ASELS
|28,60
|247.981.619
|% 4,00
|
|KARSN
|1,89
|172.563.627
|% 13,17
|
|GARAN
|9,80
|160.098.881
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,38
|122.204.265
|% 3,93
|
|KARSN
|1,89
|172.563.627
|% 13,17
|
|EKGYO
|1,45
|87.753.562
|% 4,32
|
|ADESE
|1,51
|85.148.281
|% 9,42
|
|YKBNK
|2,38
|122.204.265
|% 3,93
|
|CEMAS
|1,23
|50.924.992
|% 6,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9351
|7,9749
|% -0,39
|
|Frank
|6,4251
|6,4638
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6527
|1,6610
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|26,97
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|1,94
|