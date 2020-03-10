***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 10:24
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825948
BIST
10:31105.251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.726,69
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
10:316,1371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:316,9762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0536
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:31328,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -3,59
|Açılış
|: 328,22
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,56
|150.920
|% 11,95
|
|BRKSN
|4,51
|6.372.491
|% 10,81
|
|ORMA
|4,51
|902
|% 7,64
|
|MZHLD
|15,00
|465
|% 7,53
|
|ARMDA
|20,44
|220.600
|% 7,07
|
|OYAYO
|5,62
|291.200
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|108
|% -7,33
|
|TGSAS
|4,31
|247.549
|% -6,30
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|BURCE
|6,33
|408.595
|% -5,94
|
|THYAO
|10,73
|157.225.427
|% 3,37
|
|ASELS
|28,22
|143.912.333
|% 1,66
|
|GARAN
|9,38
|92.179.190
|% 2,18
|
|EREGL
|8,83
|55.154.524
|% 3,52
|
|ODAS
|1,89
|51.619.409
|% 1,07
|
|IHLGM
|1,28
|35.241.375
|% 1,59
|
|ODAS
|1,89
|51.619.409
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,40
|37.413.360
|% 3,70
|
|KARSN
|1,69
|42.784.488
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,32
|40.250.528
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9697
|8,0097
|% -0,82
|
|Frank
|6,5424
|6,5818
|% -1,04
|
|Riyal
|1,6274
|1,6355
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,30
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,62
|36,62
|2,26
|