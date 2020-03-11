***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:04
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826817
BIST
12:04102.056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 992,99
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:046,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:046,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:04328,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,15
|Açılış
|: 328,74
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,96
|104.162.679
|% 18,92
|
|RTALB
|2,25
|18.171.214
|% 17,19
|
|DEVA
|9,64
|65.176.750
|% 16,28
|
|SELEC
|7,09
|29.658.041
|% 15,28
|
|VKING
|3,40
|13.930.889
|% 14,86
|
|OYAYO
|4,78
|571.353
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.502.435
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,70
|405.016.741
|% -0,77
|
|THYAO
|10,08
|313.369.824
|% 1,10
|
|GARAN
|9,50
|160.220.673
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,42
|133.516.029
|% -7,34
|
|YKBNK
|2,31
|106.975.308
|% 2,21
|
|IHLGM
|1,18
|69.167.027
|% -0,84
|
|ODAS
|1,66
|94.145.466
|% -3,49
|
|YKBNK
|2,31
|106.975.308
|% 2,21
|
|CEMAS
|0,98
|44.683.939
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,28
|56.901.789
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9454
|7,9853
|% 0,23
|
|Frank
|6,5537
|6,5932
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6370
|1,6452
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|7,82
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|37,05
|37,05
|-0,17
|
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