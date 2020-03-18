***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 13:07
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830329
BIST
13:2686.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -306,32
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:266,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0662
|Açılış
|: 6,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:267,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0863
|Açılış
|: 7,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:26313,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,04
|Açılış
|: 313,49
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.214.210
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.097
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.047.720
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|259.751
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.068.280
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|908.862
|% -9,93
|
|THYAO
|8,11
|548.690.624
|% 1,63
|
|ASELS
|22,20
|420.172.154
|% 1,00
|
|GARAN
|8,30
|354.824.284
|% -1,07
|
|ISCTR
|5,11
|276.856.698
|% -1,54
|
|TSPOR
|2,49
|172.391.429
|% -7,78
|
|ODAS
|1,22
|97.999.297
|% 3,39
|
|YKBNK
|2,02
|148.484.604
|% -1,46
|
|THYAO
|8,11
|548.690.624
|% 1,63
|
|TSPOR
|2,49
|172.391.429
|% -7,78
|
|IHLGM
|0,79
|44.060.164
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7439
|7,7827
|% 0,73
|
|Frank
|6,7176
|6,7581
|% 1,33
|
|Riyal
|1,7153
|1,7239
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-15,91
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|-11,00
|
|Yarım
|998
|1.024
|-5,32
|
|Çeyrek
|500
|512
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,79
|27,79
|-0,94
|