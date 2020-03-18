***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 14:15
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830364
BIST
16:2285.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -829,06
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:226,4534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0548
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:227,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:22311,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -2,72
|Açılış
|: 311,81
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.479.603
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.972.934
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.380.528
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.233.361
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.048.018
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.251.173
|% -9,96
|
|THYAO
|8,07
|822.153.315
|% 1,13
|
|ASELS
|22,06
|592.499.828
|% 0,36
|
|GARAN
|8,24
|492.509.094
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,07
|333.257.100
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,01
|224.013.480
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,01
|224.013.480
|% -1,95
|
|THYAO
|8,07
|822.153.315
|% 1,13
|
|ODAS
|1,21
|111.711.011
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|221.048.018
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|58.240.519
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6295
|7,6678
|% -0,76
|
|Frank
|6,6630
|6,7031
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7147
|1,7233
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|-24,56
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.069
|2.122
|-5,82
|
|Yarım
|1.000
|1.027
|-2,81
|
|Çeyrek
|502
|513
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|-1,82
|
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