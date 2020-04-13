***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2020 10:05
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837369
BIST
11:2596.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 47,55
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.566
En Düşük
95.019
11:256,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0731
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:257,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0856
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:25368,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,74
|Açılış
|: 368,22
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.225.211
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.700.500
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.140.252
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.649.709
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|TDGYO
|2,37
|702.879
|% -4,44
|
|THYAO
|10,10
|593.535.196
|% 3,06
|
|PGSUS
|55,00
|427.278.808
|% 7,95
|
|GARAN
|8,52
|295.016.773
|% -1,27
|
|ASELS
|25,04
|127.379.621
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,55
|118.530.290
|% 5,81
|
|CEMAS
|1,01
|66.261.065
|% 7,45
|
|THYAO
|10,10
|593.535.196
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,03
|98.728.112
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,63
|27.214.872
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,23
|47.911.482
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4379
|8,4802
|% 1,47
|
|Frank
|6,9786
|7,0207
|% 1,05
|
|Riyal
|1,7954
|1,8044
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|4,06
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.356
|2.412
|32,20
|
|Tam
|2.422
|2.482
|36,90
|
|Yarım
|1.178
|1.208
|16,10
|
|Çeyrek
|591
|604
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,28
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