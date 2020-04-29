***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 10:00
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840987
BIST
10:35100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 258,31
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:356,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:357,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:35383,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,34
|Açılış
|: 383,58
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|1.090.596
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|1.791.828
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|27.291.131
|% 9,99
|
|KENT
|310,60
|7.342.457
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|KRSTL
|1,91
|10.459.545
|% -4,98
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|PGSUS
|50,00
|10.822.008
|% -4,76
|
|SOKM
|11,94
|270.636.713
|% -1,32
|
|THYAO
|10,53
|133.488.699
|% -1,13
|
|GARAN
|8,37
|118.074.102
|% 0,72
|
|ODAS
|1,78
|106.224.528
|% 2,89
|
|MPARK
|17,02
|102.957.360
|% 4,42
|
|CEMAS
|1,12
|68.081.789
|% 5,66
|
|ODAS
|1,78
|106.224.528
|% 2,89
|
|ADESE
|1,51
|77.212.530
|% 7,86
|
|IEYHO
|0,59
|17.149.867
|% 1,72
|
|AVOD
|2,68
|77.201.083
|% 7,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6856
|8,7292
|% 0,37
|
|Frank
|7,1589
|7,2020
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,21
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,40
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,50
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,44
|23,44
|0,70
|