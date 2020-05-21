***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2020 10:02
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846143
BIST
12:06103.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 846,12
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.022
En Düşük
102.224
12:066,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7987
En Düşük
6,7803
12:067,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:06378,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,82
|Açılış
|: 378,88
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|7.970.155
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|11.379.052
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.063.748
|% 9,96
|
|CMENT
|35,56
|2.213.673
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,08
|196.948.839
|% -10,19
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.682.790
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.917.906
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|470.910.999
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,32
|296.510.190
|% 0,30
|
|ASELS
|29,62
|232.272.558
|% 0,07
|
|GARAN
|7,69
|226.269.422
|% -0,26
|
|MRDIN
|6,08
|196.948.839
|% -10,19
|
|EKGYO
|1,40
|180.181.336
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,32
|296.510.190
|% 0,30
|
|GSRAY
|2,69
|194.646.807
|% 4,26
|
|MNDRS
|1,84
|127.930.362
|% 0,55
|
|IHLGM
|1,24
|67.931.146
|% 4,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2866
|8,3282
|% 0,00
|
|Frank
|7,0063
|7,0485
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8045
|1,8135
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,96
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.481
|-22,20
|
|Tam
|2.522
|2.545
|-22,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|-11,10
|
|Çeyrek
|615
|622
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,53
|36,53
|0,78
|