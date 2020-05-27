***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2020 10:03
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846826
BIST
10:34104.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.622,11
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:346,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:347,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:34372,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,41
|Açılış
|: 372,03
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|9.676.973
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|7.551.913
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.088.962
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|116.370.171
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|3.630.521
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|22.908.937
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|6.999.362
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|THYAO
|11,79
|325.064.294
|% 5,17
|
|GARAN
|7,60
|208.248.245
|% 0,80
|
|AVOD
|3,77
|116.370.171
|% 9,91
|
|TUPRS
|81,60
|99.442.665
|% 1,81
|
|ASELS
|29,62
|96.462.495
|% 1,16
|
|KRDMD
|2,53
|81.516.679
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,22
|71.357.319
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,42
|44.942.450
|% 4,41
|
|AVOD
|3,77
|116.370.171
|% 9,91
|
|THYAO
|11,79
|325.064.294
|% 5,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3043
|8,3459
|% 0,72
|
|Frank
|6,9658
|7,0077
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7980
|1,8070
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-2,27
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.441
|10,40
|
|Tam
|2.480
|2.504
|10,90
|
|Yarım
|1.210
|1.224
|5,20
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,03
|
|B. Petrol
|35,56
|35,56
|-0,61
|