***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2020 10:33
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848433
BIST
12:58108.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.080,83
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:586,7783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
12:587,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:58378,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,97
|Açılış
|: 378,96
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|19.056.436
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|RTALB
|21,02
|56.411.567
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.790.015
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,72
|7.037.395
|% -5,92
|
|ULUUN
|8,47
|22.619.661
|% -4,62
|
|ASELS
|32,86
|736.056.438
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|527.778.142
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|512.386.801
|% 1,00
|
|THYAO
|12,69
|357.274.334
|% -0,55
|
|TUPRS
|90,55
|258.090.198
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|527.778.142
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|106.894.023
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|185.991.238
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,59
|199.800.400
|% -0,77
|
|MNDRS
|2,57
|173.775.251
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4881
|8,5307
|% 0,11
|
|Frank
|7,0237
|7,0660
|% -0,47
|
|Riyal
|1,7991
|1,8081
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,65
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-14,20
|
|Tam
|2.529
|2.560
|-22,20
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,10
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|