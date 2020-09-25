***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 10:57
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876652
BIST
11:131.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 12,84
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:137,5537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0717
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:138,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0916
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:13453,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,12
|Açılış
|: 453,84
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:13
|MERKO
|9,02
|31.787.260
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|23.394.274
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,23
|1.031.805.785
|% 3,14
|
|ASELS
|17,36
|415.440.131
|% 2,30
|
|AKBNK
|5,16
|286.200.281
|% 2,38
|
|ODAS
|2,68
|244.215.206
|% 2,29
|
|HALKB
|5,25
|220.453.808
|% 1,16
|
|GARAN
|7,23
|1.031.805.785
|% 3,14
|
|ODAS
|2,68
|244.215.206
|% 2,29
|
|IHLGM
|1,50
|117.527.916
|% -3,23
|
|HURGZ
|2,10
|165.762.217
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,16
|156.354.451
|% 2,37
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5492
|7,5537
|% -0,94
|
|Euro
|8,8035
|8,8116
|% -1,03
|
|Sterlin
|9,6160
|9,6643
|% -0,74
|
|Frank
|8,1214
|8,1703
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0066
|2,0166
|% -1,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,30
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,21
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Seans Raporu
11:13
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