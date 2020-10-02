***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 10:10
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877917
BIST
12:591.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:597,7326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0134
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
12:599,0676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0301
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:59474,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 474,74
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:59
|YAPRK
|70,95
|6.244.423
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|JANTS
|212,00
|6.744.067
|% 9,96
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|MRSHL
|335,70
|6.894.271
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|AKMGY
|68,05
|1.361.612
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|1.321.308.452
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|631.467.856
|% 1,17
|
|ASELS
|18,59
|580.511.619
|% 0,32
|
|GARAN
|7,14
|564.931.158
|% 0,28
|
|TURSG
|6,08
|354.884.327
|% 0,66
|
|SISE
|7,10
|1.321.308.452
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|631.467.856
|% 1,17
|
|HURGZ
|2,24
|270.857.880
|% -8,20
|
|GARAN
|7,14
|564.931.158
|% 0,28
|
|ODAS
|2,83
|222.850.105
|% 1,43
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7278
|7,7326
|% -0,17
|
|Euro
|9,0550
|9,0676
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,9808
|10,0308
|% 0,34
|
|Frank
|8,3795
|8,4299
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0586
|2,0689
|% 0,03
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,45
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|6,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|8,12
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|3,93
|
|Çeyrek
|760
|777
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|