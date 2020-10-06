***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2020 12:58
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878535
BIST
14:141.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.169
En Düşük
1.162
14:147,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:149,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0123
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:14478,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 478,47
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
478,90
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:14
|FORMT
|4,84
|37.489.778
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.922.655
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.695.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.602.143
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|664.937
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.181.942.710
|% 1,53
|
|ODAS
|3,26
|938.855.142
|% 7,95
|
|SISE
|6,97
|820.305.847
|% -0,71
|
|TURSG
|6,26
|534.584.318
|% 2,96
|
|ZOREN
|2,68
|438.577.498
|% 2,68
|
|ODAS
|3,26
|938.855.142
|% 7,95
|
|ZOREN
|2,68
|438.577.498
|% 2,68
|
|GARAN
|7,29
|1.181.942.710
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|278.075.324
|% 1,69
|
|SISE
|6,97
|820.305.847
|% -0,71
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7646
|7,7688
|% 0,05
|
|Euro
|9,1547
|9,1612
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0170
|10,0673
|% -0,32
|
|Frank
|8,4633
|8,5143
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0663
|2,0766
|% 0,12
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,55
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.148
|3.226
|4,67
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,26
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|0,44
|