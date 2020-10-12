***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2020 10:00
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880643
BIST
11:251.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
11:257,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
11:259,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0309
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
11:25488,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 488,63
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler11:25
|RALYH
|5,94
|7.835.415
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.320.538
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|KLNMA
|49,32
|3.828.514
|% 9,99
|
|DAGI
|13,43
|283.695
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.083.497
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,65
|480.521.232
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,11
|473.212.918
|% 4,05
|
|GARAN
|7,16
|408.337.036
|% 0,85
|
|ZOREN
|2,91
|299.252.016
|% 5,43
|
|TUPRS
|82,15
|271.057.752
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,83
|249.274.559
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,11
|473.212.918
|% 4,05
|
|ZOREN
|2,91
|299.252.016
|% 5,43
|
|PETKM
|4,65
|480.521.232
|% 0,87
|
|TSKB
|1,12
|82.452.448
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8902
|7,8926
|% 0,46
|
|Euro
|9,3197
|9,3248
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,2594
|10,3108
|% 0,39
|
|Frank
|8,6366
|8,6886
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0991
|2,1097
|% 0,53
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-4,66
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,63
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
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11:37RALYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 697 adet işlem
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11:36KRGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 367 adet işlem
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11:35KERVT
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 669, 783 adet işlem
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11:34XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 6, 631.00 milyon TL de
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11:34TMSN
Yüzde 4.66 oranında artışla 10.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 536, 224 adet işlem