***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:28
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904371
BIST
12:201.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
12:207,3857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:208,9613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:20440,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,46
|Açılış
|: 440,34
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SANKO
|11,44
|29.717.918
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.514.792
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.254.624
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.465.088
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|PKENT
|1.349,10
|3.227.916
|% -9,99
|
|POLTK
|441,50
|1.586.310
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|1.023.827.049
|% 1,62
|
|GARAN
|9,61
|993.189.775
|% 0,73
|
|KARSN
|5,41
|659.368.544
|% 4,04
|
|KOZAL
|120,90
|561.875.549
|% -0,41
|
|ODAS
|4,00
|399.326.485
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,51
|1.023.827.049
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,52
|315.555.120
|% -1,94
|
|TSKB
|1,94
|362.092.591
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,54
|230.780.397
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,49
|299.962.579
|% 4,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3815
|7,3857
|% -0,26
|
|Euro
|8,9563
|8,9613
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0546
|10,1050
|% -0,36
|
|Frank
|8,2763
|8,3262
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9634
|1,9732
|% -0,23
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,60
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-16,00
|
|Tam
|2.905
|2.978
|-17,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-8,26
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,65
|55,65
|-0,03
|