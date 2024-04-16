***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 16:33
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272934
BIST
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17:379.585
En Düşük
|Değişim
|: -0,98%
|| -95,18
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:3732,5014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0904
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:3734,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1070
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:372.476,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,31
|Açılış
|: 2.476,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KCAER
|63,25
|1.819.169.254
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|571.304.684
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|RODRG
|104,10
|22.295.535
|% 9,93
|
|CLEBI
|1.791,00
|401.181.128
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.181.073
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|66.476.406
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.099.285.179
|% -9,97
|
|THYAO
|299,00
|9.095.376.716
|% 0,17
|
|ENTRA
|15,07
|7.078.132.844
|% -6,40
|
|KOZAL
|24,78
|4.847.507.394
|% 1,14
|
|TUPRS
|187,20
|4.811.138.202
|% 2,30
|
|YKBNK
|30,14
|4.590.858.588
|% -4,62
|
|ENTRA
|15,07
|7.078.132.844
|% -6,40
|
|ZOREN
|5,76
|1.873.282.715
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,22
|3.981.246.137
|% -3,86
|
|KOZAL
|24,78
|4.847.507.394
|% 1,14
|
|YKBNK
|30,14
|4.590.858.588
|% -4,62
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4935
|32,5016
|% 0,28
|
|Euro
|34,5950
|34,6064
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,4196
|40,6222
|% 0,37
|
|Frank
|35,5638
|35,7420
|% 0,18
|
|Riyal
|8,6584
|8,7018
|% 0,37
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,99
|28,02
|% 0,66
|
|Platin
|961,13
|962,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,66
|1.026,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,59
|89,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.367,64
|2.368,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50MOBTL
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 145, 635 adet işlem
-
17:49TURGG
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 675.50 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 799 adet işlem
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -106, 27 kaybederek (% -1.24 ) 8, 448
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, AKENR, KCAER, RODRG, UFUK, UZERB
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, TURGG, BASCM, YAYLA, PEKGY, CLEBI, GRNYO