***AYDEM* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
16.04.2021 11:37
***AYDEM******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928735
BIST
12:221.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
12:228,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0589
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
12:229,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0546
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
12:22457,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,60
|Açılış
|: 457,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler12:20
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,12
|131.724.484
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|UTPYA
|20,00
|97.000
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,37
|5.784.756
|% -46,76
|
|SAMAT
|5,22
|3.216.512
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|9.777.448
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.667.385
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|GARAN
|7,33
|646.237.804
|% 0,27
|
|EREGL
|17,80
|468.828.998
|% -1,28
|
|ODAS
|3,52
|373.372.610
|% -4,35
|
|TUREX
|15,77
|331.958.398
|% -9,26
|
|PETKM
|6,37
|276.026.421
|% -0,62
|
|ODAS
|3,52
|373.372.610
|% -4,35
|
|GARAN
|7,33
|646.237.804
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,18
|173.175.116
|% -1,36
|
|TSKB
|1,32
|91.567.109
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,23
|168.945.274
|% 1,57
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|2,46
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|23,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|24,12
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|11,66
|
|Çeyrek
|730
|748
|5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,72
|0,06
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,25
|