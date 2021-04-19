***AYDEM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.04.2021 08:51
***AYDEM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [AYDEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929025
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0167
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0568
18:059,6759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6494
18:05461,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 461,03
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
460,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|35,34
|205.275.459
|% 2,46
|
|NATEN
|40,52
|127.330.279
|% 2,39
|
|KFEIN
|26,90
|10.586.997
|% 0,71
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|LOGO
|160,20
|42.729.986
|% -1,04
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|AGHOL
|21,54
|13.337.135
|% 0,00
|
|QNBFL
|99,50
|370.780
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% 0,00
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0708
|8,0745
|% 0,21
|
|Euro
|9,6629
|9,6759
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1513
|11,2072
|% 0,26
|
|Frank
|8,7343
|8,7869
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1455
|2,1563
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,15
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-0,13
|