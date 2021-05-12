***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
12.05.2021 13:58
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 16/04/2020 21/04/2020 10063
1 09/03/2020 11/03/2020 10034
2 09/03/2020 11/03/2020 10034
3 09/03/2020 11/03/2020 10034
4 09/03/2020 11/03/2020 10034
5 09/03/2020 11/03/2020 10034
6 09/03/2020 11/03/2020 10034
7 09/03/2020 11/03/2020 10034
8 09/03/2020 11/03/2020 10034
9 09/03/2020 11/03/2020 10034
10 09/03/2020 11/03/2020 10034
11 09/03/2020 11/03/2020 10034
12 09/03/2020 11/03/2020 10034
13 09/03/2020 11/03/2020 10034
14 09/03/2020 11/03/2020 10034
15 09/03/2020 11/03/2020 10034
16 09/03/2020 11/03/2020 10034
17 09/03/2020 11/03/2020 10034
18 09/03/2020 11/03/2020 10034
19 09/03/2020 11/03/2020 10034
20 09/03/2020 11/03/2020 10034
21 09/03/2020 11/03/2020 10034
22 09/03/2020 11/03/2020 10034
23 09/03/2020 11/03/2020 10034
24 09/03/2020 11/03/2020 10034
25 09/03/2020 11/03/2020 10034
26 09/03/2020 11/03/2020 10034
27 09/03/2020 11/03/2020 10034
28 09/03/2020 11/03/2020 10034
29 09/03/2020 11/03/2020 10034
30 09/03/2020 11/03/2020 10034
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936389
BIST