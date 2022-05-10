***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.05.2022 07:30
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028138
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0202
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1305
En Düşük
15,0772
18:0515,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0486
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9949
En Düşük
15,9282
18:05905,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,98
|Açılış
|: 905,25
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
905,84
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0960
|15,1052
|% 0,13
|
|Euro
|15,9741
|15,9897
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,6170
|18,7104
|% 0,40
|
|Frank
|15,1687
|15,2600
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0137
|4,0338
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,90
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
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17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK