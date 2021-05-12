***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 257.292.468 352.853.712Satışların Maliyeti-173.615.211 -146.889.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.677.257 205.964.115BRÜT KAR (ZARAR)83.677.257 205.964.115Genel Yönetim Giderleri-23.190.016 -26.786.303Pazarlama Giderleri0 -37.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.563.549 1.755.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.159.256 -8.422.194ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.891.534 172.474.225Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler677.177 1.578.295Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -5.015.939FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.568.711 169.036.581Finansman Gelirleri65.331.852 2.016.182Finansman Giderleri-100.328.134 -519.929.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.572.429 -348.876.797Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.665.154 68.881.692Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.665.154 68.881.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.907.275 -279.995.105DÖNEM KARI (ZARARI)22.907.275 -279.995.105Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.907.275 -279.995.105Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) 0,03000000 -0,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.515.535 272.646.110Dönem Karı (Zararı)22.907.275 -279.995.105Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.907.275 -279.995.105Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler195.023.211 539.869.510Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 107.001.294 85.304.808Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.135 91.523Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.135 91.523Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.421.403 4.228.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.187.296 4.294.455Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.1 -1.765.893 -66.125Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler96.447.222 88.248.560Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler96.447.222 88.248.560Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 5.015.939İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 5.015.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.665.154 -68.881.692Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-14.470.774 427.440.337Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.223 -1.578.295Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-42.223 -1.578.295İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.979.390 14.945.861Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.897.120 -30.766.285İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.047.706 -3.653.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.849.414 -27.112.520Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.790.311 22.704.584İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.401.696 16.047.294İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26.192.007 6.657.290Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-72.390 -3.387.025Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.977.504 -1.995.810Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.250.305 23.472.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.721.401 99.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.528.904 23.372.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.840.269 3.063.964Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.698.723 -27.454.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-255.758 29.308.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-255.758 29.308.836Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları233.909.876 274.820.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9.4 -394.341 -47.768Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.126.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.991.940 -16.206.895Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri84.446 3.150.811Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri84.446 3.150.811Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.890.050 -19.955.051Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -30.890.050 -19.955.051Alınan Faiz813.664 597.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.534.252 -2.297.283İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-5.088.362 -310.269Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.445.890 -1.987.014YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.989.343 254.141.932NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.989.343 254.141.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ145.525.078 136.532.816DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ341.514.421 390.674.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 341.514.421 145.525.078Ticari Alacaklar61.493.763 54.936.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.553.092 505.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 54.940.671 54.430.818Diğer Alacaklar83.714.491 95.261.788İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 66.116.709 54.715.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 17.597.782 40.546.775Stoklar8 9.056.925 8.349.581Peşin Ödenmiş Giderler24.848.384 20.736.246İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24.848.384 20.736.246Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar536.407 474.765Diğer Dönen Varlıklar25.451 33.877İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.451 33.877ARA TOPLAM521.189.842 325.317.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR521.189.842 325.317.539DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 2.105.606 2.009.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.105.606 2.009.915Maddi Duran Varlıklar9.1 11.738.600.033 11.812.559.374Kullanım Hakkı Varlıkları9.2 15.501.916 12.692.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 302.459.604 304.154.447Peşin Ödenmiş Giderler2.930.674 3.065.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.930.674 3.065.308Diğer Duran Varlıklar10.907.411 10.899.236İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.907.411 10.899.236TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.072.505.244 12.145.380.651TOPLAM VARLIKLAR12.593.695.086 12.470.698.190KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 861.896.487 747.461.347İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 861.896.487 747.461.347Banka Kredileri13 854.842.875 742.297.806Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 7.053.612 5.163.541Ticari Borçlar61.894.664 49.644.359İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 7.856.336 2.134.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 54.038.328 47.509.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 7.599.967 2.759.698Diğer Borçlar73.814.455 77.285.508İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 2.992.250 8.080.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 70.822.205 69.204.896Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)181.677 2.880.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)181.677 2.880.400Kısa Vadeli Karşılıklar11.1 15.611.368 16.252.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.1 4.312.933 3.188.285Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.1 11.298.435 13.064.328Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.898.847 11.182.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.898.847 11.182.667ARA TOPLAM1.031.897.465 907.466.592TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.031.897.465 907.466.592UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 4.839.297.605 4.197.862.741İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 4.839.297.605 4.197.862.741Banka Kredileri13 4.828.328.024 4.186.643.526Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 10.969.581 11.219.215Diğer Borçlar5 65.950.643 64.061.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 65.950.643 64.061.421Uzun Vadeli Karşılıklar11.4 10.041.100 8.122.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.4 10.041.100 8.122.907Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.269.347.952 1.400.332.535TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.184.637.300 5.670.379.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.216.534.765 6.577.846.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.377.160.321 5.892.851.994Ödenmiş Sermaye700.000.000 700.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)51.319.818 51.319.818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.423.974.919 6.480.576.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.423.974.919 6.480.576.181Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.420.503.850 6.477.727.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.471.069 2.848.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-539.221.288 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-539.221.288 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-539.221.288 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.523.866 1.523.866Yasal Yedekler1.523.866 1.523.866Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.283.344.269 -773.286.902Net Dönem Karı veya Zararı22.907.275 -567.280.969TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.377.160.321 5.892.851.994TOPLAM KAYNAKLAR12.593.695.086 12.470.698.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 1.359.974.498 2.320.921.385 4.620.295.700 -2.626.443 49.255.423 1.523.866 -4.074.985.205 -546.776.055 4.427.583.169 4.427.583.169Transferler-47.331.760 -542.348 -498.901.947 546.776.055Dönem Karı (Zararı)-279.995.105Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.684.365Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.310.500.000 1.310.500.000Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 49.474.498 2.320.921.385 4.572.963.940 1.057.922 48.713.075 1.523.866 -3.263.387.152 -279.995.105 4.151.272.429 4.151.272.429Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994Transferler-57.223.602 -510.057.367 567.280.969Dönem Karı (Zararı)22.907.275Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)622.340 -539.221.288Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 51.319.818 6.420.503.850 3.471.069 1.523.866 -1.283.344.269 22.907.275 5.377.160.321 5.377.160.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.907.275 -279.995.105DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar622.340 3.684.365Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)777.925 4.605.456Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-155.585 -921.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-155.585 -921.091Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-539.221.288 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-674.026.610 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-674.026.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler134.805.322 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi134.805.322 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-538.598.948 3.684.365TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-515.691.673 -276.310.740Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-515.691.673 -276.310.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936423BIST