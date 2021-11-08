***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 23:12
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 906.156.962 1.117.720.381 276.502.838 289.187.591
Satışların Maliyeti
-519.593.729 -436.720.320 -177.851.355 -152.126.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
386.563.233 681.000.061 98.651.483 137.060.692
BRÜT KAR (ZARAR)
386.563.233 681.000.061 98.651.483 137.060.692
Genel Yönetim Giderleri
-70.713.577 -92.173.373 -17.544.277 -20.622.254
Pazarlama Giderleri
0 -69.577 -14.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.874.319 2.565.791 92.686 14.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.902.992 -28.963.676 -5.383.140 -13.594.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
307.820.983 562.359.226 75.816.752 102.844.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.110.586 9.516.451 561.929 806.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -7.293.727 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
309.931.569 564.581.950 76.378.681 103.651.171
Finansman Gelirleri
108.155.827 82.462.407 35.968.581 57.994.992
Finansman Giderleri
-389.660.493 -1.662.249.692 -146.576.863 -792.519.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.426.903 -1.015.205.335 -34.229.601 -630.872.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.135.673 209.121.504 -13.455.041 135.595.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.581.616 -17.581.616 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.554.057 209.121.504 4.126.575 135.595.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01000000 -1,15000000 -0,07000000 -0,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
806.277.674 879.373.958
Dönem Karı (Zararı)
8.291.230 -806.083.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.291.230 -806.083.831
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
724.636.544 1.703.476.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 329.972.512 267.345.120
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-914.146 -5.901.688
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 61.125 80.603
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-975.271 -5.982.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.680.958 3.045.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.119.104 2.686.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.1 -2.438.146 358.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
327.107.810 287.935.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
327.107.810 287.935.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.135.673 -209.121.504
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
47.789.052 1.356.413.799
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.135.315 -3.534.160
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.135.315 -3.534.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 7.293.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
73.716.430 -17.671.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.970.069 46.675.260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
296.023 -505.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.674.046 47.180.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.580.528 -1.291.719
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.411.040 -23.917.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.169.488 22.626.130
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
274.712 4.109.884
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.070.887 11.576.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.508.578 -15.768.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.966.991 -10.887.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.475.569 -4.881.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.514.891 3.869.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.955.695 -66.843.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.955.695 -66.843.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
806.644.204 879.720.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9.4 -366.530 -346.688
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.341.812 -102.976.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.182.640 5.238.615
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.182.640 5.238.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.048.354 -45.403.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -78.048.354 -45.403.950
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.820.000 -64.820.000
Alınan Faiz
4.343.902 2.008.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
289.403.198 -285.706.671
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.098.520 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.098.520 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.207.944.950 77.784.000
Kredilerden Nakit Girişleri
71.304.701 77.784.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6.136.640.249
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.707.089.212 -161.356.151
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.707.089.212 -161.356.151
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-8.080.612 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.488.090 -4.870.503
Ödenen Faiz
-240.982.358 -197.264.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.339.060 490.690.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.339.060 490.690.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.525.078 136.532.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.104.864.138 627.223.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.104.864.138 145.525.078
Ticari Alacaklar
22.905.010 54.936.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 209.363 505.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.695.647 54.430.818
Diğer Alacaklar
19.907.981 95.261.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.303.973 54.715.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.604.008 40.546.775
Stoklar
8 9.050.140 8.349.581
Peşin Ödenmiş Giderler
16.284.245 20.736.246
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.284.245 20.736.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
362.254 474.765
Diğer Dönen Varlıklar
11.924 33.877
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.924 33.877
ARA TOPLAM
1.173.385.692 325.317.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.173.385.692 325.317.539
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 2.300.252 2.009.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.300.252 2.009.915
Maddi Duran Varlıklar
9.1 11.567.078.092 11.812.559.374
Arazi ve Arsalar
9.1 13.023.687 12.983.687
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.1 176.839
Binalar
9.1 439.191 543.973
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.1 9.578.036 8.019.840
Taşıtlar
9.1 220.450 301.669
Mobilya ve Demirbaşlar
9.1 2.270.462 2.207.487
Özel Maliyetler
9.1 336.355 405.149
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.1 123.293.073 123.107.545
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9.1 11.417.739.999 11.664.990.024
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.2 14.299.170 12.692.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 299.155.111 304.154.447
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 294.921.324 299.882.038
Lisanslar
10 2.704.205 2.493.783
Bilgisayar Yazılımları
10 1.529.582 1.778.626
Peşin Ödenmiş Giderler
25.136.195 3.065.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.136.195 3.065.308
Diğer Duran Varlıklar
10.919.811 10.899.236
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.919.811 10.899.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.918.888.631 12.145.380.651
TOPLAM VARLIKLAR
13.092.274.323 12.470.698.190
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 499.604.108 747.461.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 499.604.108 747.461.347
Banka Kredileri
13 742.297.806
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 3.293.750 5.163.541
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
496.310.358
Ticari Borçlar
32.135.782 49.644.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.101.926 2.134.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.033.856 47.509.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.274.589 2.759.698
Diğer Borçlar
422.650 77.285.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 8.080.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 422.650 69.204.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
840.842 2.880.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
840.842 2.880.400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.648.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 14.830.308 16.252.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 4.204.126 3.188.285
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 10.626.182 13.064.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.169.326 11.182.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.169.326 11.182.667
ARA TOPLAM
582.925.856 907.466.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
582.925.856 907.466.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 6.060.120.039 4.197.862.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 6.060.120.039 4.197.862.741
Banka Kredileri
13 4.186.643.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 10.497.652 11.219.215
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6.049.622.387
Diğer Borçlar
5 69.965.626 64.061.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 69.965.626 64.061.421
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.4 11.144.558 8.122.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.4 11.144.558 8.122.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.206.684.573 1.400.332.535
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.347.914.796 5.670.379.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.930.840.652 6.577.846.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.161.433.671 5.892.851.994
Ödenmiş Sermaye
705.000.000 700.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.418.338 51.319.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.304.557.114 6.480.576.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.304.557.114 6.480.576.181
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.301.936.319 6.477.727.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.620.795 2.848.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-784.580.139 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-784.580.139 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-784.580.139 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.523.866 1.523.866
Yasal Yedekler
1.523.866 1.523.866
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.164.776.738 -773.286.902
Net Dönem Karı veya Zararı
8.291.230 -567.280.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-546.776.055 4.427.583.169 4.427.583.169
Transferler
-169.903.100 -1.511.073 -375.361.882 546.776.055
Dönem Karı (Zararı)
-806.083.831 -806.083.831 -806.083.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.085.186 1.085.186 1.085.186
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.310.500.000 1.310.500.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.845.320 -47.744.350 47.744.350 1.845.320 1.845.320
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 2.320.921.385 4.450.392.600 -1.541.257 0 1.523.866 -3.092.102.737 -806.083.831 3.624.429.844 3.624.429.844
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994
Transferler
-175.791.133 -391.489.836 567.280.969
Dönem Karı (Zararı)
8.291.230 8.291.230 8.291.230
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.934 -784.580.139 -784.808.073 -784.808.073
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pay