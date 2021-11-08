***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 906.156.962 1.117.720.381 276.502.838 289.187.591Satışların Maliyeti-519.593.729 -436.720.320 -177.851.355 -152.126.899TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)386.563.233 681.000.061 98.651.483 137.060.692BRÜT KAR (ZARAR)386.563.233 681.000.061 98.651.483 137.060.692Genel Yönetim Giderleri-70.713.577 -92.173.373 -17.544.277 -20.622.254Pazarlama Giderleri0 -69.577 -14.992Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.874.319 2.565.791 92.686 14.905Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.902.992 -28.963.676 -5.383.140 -13.594.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)307.820.983 562.359.226 75.816.752 102.844.296Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.110.586 9.516.451 561.929 806.875Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -7.293.727 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)309.931.569 564.581.950 76.378.681 103.651.171Finansman Gelirleri108.155.827 82.462.407 35.968.581 57.994.992Finansman Giderleri-389.660.493 -1.662.249.692 -146.576.863 -792.519.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.426.903 -1.015.205.335 -34.229.601 -630.872.861Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.135.673 209.121.504 -13.455.041 135.595.136Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17.581.616 -17.581.616 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.554.057 209.121.504 4.126.575 135.595.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725DÖNEM KARI (ZARARI)8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01000000 -1,15000000 -0,07000000 -0,70000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI806.277.674 879.373.958Dönem Karı (Zararı)8.291.230 -806.083.831Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.291.230 -806.083.831Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler724.636.544 1.703.476.130Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 329.972.512 267.345.120Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-914.146 -5.901.688Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 61.125 80.603Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-975.271 -5.982.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.680.958 3.045.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.119.104 2.686.707Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.1 -2.438.146 358.445Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler327.107.810 287.935.684Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler327.107.810 287.935.684Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.135.673 -209.121.504Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler47.789.052 1.356.413.799Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.135.315 -3.534.160Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.135.315 -3.534.160Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 7.293.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler73.716.430 -17.671.653Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.970.069 46.675.260İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)296.023 -505.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31.674.046 47.180.646Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler77.580.528 -1.291.719İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44.411.040 -23.917.849İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33.169.488 22.626.130Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler274.712 4.109.884Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.070.887 11.576.919Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.508.578 -15.768.608İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.966.991 -10.887.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.475.569 -4.881.398Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.514.891 3.869.716Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.955.695 -66.843.105İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.955.695 -66.843.105Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları806.644.204 879.720.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9.4 -366.530 -346.688Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.341.812 -102.976.413Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.182.640 5.238.615Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.182.640 5.238.615Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.048.354 -45.403.950Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -78.048.354 -45.403.950Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.820.000 -64.820.000Alınan Faiz4.343.902 2.008.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI289.403.198 -285.706.671Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.098.520 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.098.520 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri5.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.207.944.950 77.784.000Kredilerden Nakit Girişleri71.304.701 77.784.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6.136.640.249Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.707.089.212 -161.356.151Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.707.089.212 -161.356.151İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-8.080.612 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.488.090 -4.870.503Ödenen Faiz-240.982.358 -197.264.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)959.339.060 490.690.874NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)959.339.060 490.690.874DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ145.525.078 136.532.816DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.104.864.138 627.223.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.104.864.138 145.525.078Ticari Alacaklar22.905.010 54.936.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 209.363 505.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 22.695.647 54.430.818Diğer Alacaklar19.907.981 95.261.788İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 10.303.973 54.715.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.604.008 40.546.775Stoklar8 9.050.140 8.349.581Peşin Ödenmiş Giderler16.284.245 20.736.246İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.284.245 20.736.246Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar362.254 474.765Diğer Dönen Varlıklar11.924 33.877İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.924 33.877ARA TOPLAM1.173.385.692 325.317.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.173.385.692 325.317.539DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 2.300.252 2.009.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.300.252 2.009.915Maddi Duran Varlıklar9.1 11.567.078.092 11.812.559.374Arazi ve Arsalar9.1 13.023.687 12.983.687Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.1 176.839Binalar9.1 439.191 543.973Tesis, Makine ve Cihazlar9.1 9.578.036 8.019.840Taşıtlar9.1 220.450 301.669Mobilya ve Demirbaşlar9.1 2.270.462 2.207.487Özel Maliyetler9.1 336.355 405.149Yapılmakta Olan Yatırımlar9.1 123.293.073 123.107.545Diğer Maddi Duran Varlıklar9.1 11.417.739.999 11.664.990.024Kullanım Hakkı Varlıkları9.2 14.299.170 12.692.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 299.155.111 304.154.447İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 294.921.324 299.882.038Lisanslar10 2.704.205 2.493.783Bilgisayar Yazılımları10 1.529.582 1.778.626Peşin Ödenmiş Giderler25.136.195 3.065.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.136.195 3.065.308Diğer Duran Varlıklar10.919.811 10.899.236İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.919.811 10.899.236TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.918.888.631 12.145.380.651TOPLAM VARLIKLAR13.092.274.323 12.470.698.190KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 499.604.108 747.461.347İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 499.604.108 747.461.347Banka Kredileri13 742.297.806Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 3.293.750 5.163.541İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları496.310.358Ticari Borçlar32.135.782 49.644.359İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 5.101.926 2.134.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 27.033.856 47.509.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.274.589 2.759.698Diğer Borçlar422.650 77.285.508İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 8.080.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 422.650 69.204.896Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)840.842 2.880.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)840.842 2.880.400Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.648.251Kısa Vadeli Karşılıklar11.1 14.830.308 16.252.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.1 4.204.126 3.188.285Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.1 10.626.182 13.064.328Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.169.326 11.182.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.169.326 11.182.667ARA TOPLAM582.925.856 907.466.592TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER582.925.856 907.466.592UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 6.060.120.039 4.197.862.741İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 6.060.120.039 4.197.862.741Banka Kredileri13 4.186.643.526Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 10.497.652 11.219.215İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6.049.622.387Diğer Borçlar5 69.965.626 64.061.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 69.965.626 64.061.421Uzun Vadeli Karşılıklar11.4 11.144.558 8.122.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.4 11.144.558 8.122.907Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.206.684.573 1.400.332.535TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.347.914.796 5.670.379.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.930.840.652 6.577.846.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.161.433.671 5.892.851.994Ödenmiş Sermaye705.000.000 700.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.418.338 51.319.818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.304.557.114 6.480.576.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.304.557.114 6.480.576.181Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.301.936.319 6.477.727.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.620.795 2.848.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-784.580.139 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-784.580.139 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-784.580.139 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.523.866 1.523.866Yasal Yedekler1.523.866 1.523.866Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.164.776.738 -773.286.902Net Dönem Karı veya Zararı8.291.230 -567.280.969TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-546.776.055 4.427.583.169 4.427.583.169Transferler-169.903.100 -1.511.073 -375.361.882 546.776.055Dönem Karı (Zararı)-806.083.831 -806.083.831 -806.083.831Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.085.186 1.085.186 1.085.186Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.310.500.000 1.310.500.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış1.845.320 -47.744.350 47.744.350 1.845.320 1.845.320Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 51.319.818 2.320.921.385 4.450.392.600 -1.541.257 0 1.523.866 -3.092.102.737 -806.083.831 3.624.429.844 3.624.429.844Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994Transferler-175.791.133 -391.489.836 567.280.969Dönem Karı (Zararı)8.291.230 8.291.230 8.291.230Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-227.934 -784.580.139 -784.808.073 -784.808.073Sermaye Arttırımı5.000.000 5.000.000 5.000.000Pay