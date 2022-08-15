***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 2.033.836.260 629.654.124 1.185.017.371 372.361.656Satışların Maliyeti-706.553.114 -341.742.374 -386.082.927 -168.127.163TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.327.283.146 287.911.750 798.934.444 204.234.493BRÜT KAR (ZARAR)1.327.283.146 287.911.750 798.934.444 204.234.493Genel Yönetim Giderleri-71.749.578 -53.169.300 -30.151.791 -29.979.284Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler212.060.546 4.781.633 169.536.423 218.084Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.579.906 -7.519.852 -2.131.203 -3.360.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.463.014.208 232.004.231 936.187.873 171.112.697Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.234.114 1.548.657 373.967 871.480FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.467.248.322 233.552.888 936.561.840 171.984.177Finansman Gelirleri293.170.646 72.187.246 137.864.733 6.855.394Finansman Giderleri-761.718.811 -243.083.630 -494.047.996 -142.755.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)998.700.157 62.656.504 580.378.577 36.084.075Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-265.632.290 -6.680.632 -155.448.383 -3.015.478Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-265.632.290 -6.680.632 -155.448.383 -3.015.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597DÖNEM KARI (ZARARI)733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,04000000 0,08000000 0,61000000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.073.417.080 588.322.843Dönem Karı (Zararı)733.067.867 55.975.872Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)733.067.867 55.975.872Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.406.589.940 458.815.259Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9- 10 393.066.596 215.497.644Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-20.716 11.098Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-20.716 11.098Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.073.508 1.860.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.057.996 4.193.156Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.984.488 -2.332.202Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler402.089.643 200.175.922Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler402.089.643 200.175.922Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler265.632.290 6.680.632Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler344.773.970 36.137.666Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.344.996 -1.548.657Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.344.996 -1.548.657Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-680.355 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.056.901.535 73.898.242Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-326.518.450 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-990.700.892 4.817.931İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-913.156.011 505.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-77.544.881 4.312.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.009.899 71.279.721İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.320.709 41.372.777İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.310.810 29.906.944Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler76.680 -1.059.827Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler219.927.297 -5.757.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.939.354İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)219.927.297 -7.697.221Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.126.308 1.187.250Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.197.421 3.431.034İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.856.089İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)46.197.421 -425.055Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.082.756.272 588.689.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11,4 -548.384 -366.530Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.790.808 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-629.544.133 -134.039.025Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 5.037.221 1.410.881Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 5.037.221 1.410.881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9- 10 -704.517.663 -72.452.707Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9- 10 -703.808.648 -71.418.818Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9- 10 -709.015 -1.033.889Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -64.820.000Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz69.936.309 1.822.801FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-746.824.015 -492.739.748Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.000.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-44.505.426 40.098.520İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.505.426 40.098.520Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 71.302.000Kredilerden Nakit Girişleri13 0 71.302.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-273.156.538 -393.814.763İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları13 -273.156.538 -393.814.763Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -41.565.842 -5.023.601Ödenen Faiz13 -388.478.438 -202.221.292Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)882.229 -8.080.612YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE N -302.951.068 -38.455.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.525.592.118 145.525.078DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.222.641.050 107.069.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.222.641.050 1.525.592.118Finansal Yatırımlar18 329.223.131 2.704.681Ticari Alacaklar1.138.557.409 147.835.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.040.467.871 127.311.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 98.089.538 20.523.941Diğer Alacaklar36.894.204 22.946.045İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 28.850.968 15.530.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.043.236 7.415.786Stoklar8 9.160.008 8.556.333Peşin Ödenmiş Giderler27.514.164 32.815.063İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 27.514.164 32.815.063Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.474.331 0Diğer Dönen Varlıklar187.581 28.417İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar187.581 28.417ARA TOPLAM2.765.651.878 1.740.478.458TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.765.651.878 1.740.478.458DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.152.820 2.740.754İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.152.820 2.740.754Maddi Duran Varlıklar20.767.508.699 20.449.461.989Arazi ve Arsalar9, 1 13.053.687 13.023.687Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9, 1 168.419 178.676Binalar9, 1 1.027.562 414.499Tesis, Makine ve Cihazlar9, 1 8.681.347 9.465.735Taşıtlar9, 1 142.337 193.377Mobilya ve Demirbaşlar9, 1 2.313.244 2.194.411Özel Maliyetler9, 1 330.158 381.561Yapılmakta Olan Yatırımlar9, 1 307.951.262 214.362.885Diğer Maddi Duran Varlıklar9, 1 20.433.840.683 20.209.247.158Kullanım Hakkı Varlıkları9, 2 61.423.660 27.802.539Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 294.980.662 298.995.009İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 289.958.275 293.267.752Lisanslar10 3.737.727 4.285.204Bilgisayar Yazılımları10 1.284.660 1.442.053Peşin Ödenmiş Giderler343.675 952.350İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler343.675 952.350Diğer Duran Varlıklar10.946.540 10.925.788İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.946.540 10.925.788TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.138.356.056 20.790.878.429TOPLAM VARLIKLAR23.904.007.934 22.531.356.887KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 938.261.052 768.554.727İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 938.261.052 768.554.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 6.353.078 4.734.769İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 931.907.974 763.819.958Ticari Borçlar288.957.442 68.147.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 5.006.238 4.124.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 283.951.204 64.023.907Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.597.937 1.471.629Diğer Borçlar844.738 491.732İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar844.738 491.732Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.413 672Kısa Vadeli Karşılıklar10 21.371.784 20.643.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 9.219.250 6.506.072Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 12.152.534 14.137.022Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 50.364.156 17.323.433İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 50.364.156 17.323.433ARA TOPLAM1.305.410.522 876.633.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.305.410.522 876.633.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.346.021.601 9.317.717.945İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.346.021.601 9.317.717.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 23.182.433 25.143.494İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 11.322.839.168 9.292.574.451Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar41.092.615 37.092.472İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 41.092.615 37.092.472Uzun Vadeli Karşılıklar11, 4 20.636.558 11.543.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11, 4 20.636.558 11.543.311Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.340.398.696 2.485.110.016TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.748.149.470 11.851.463.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.053.559.992 12.728.096.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.850.447.942 9.803.259.940Ödenmiş Sermaye705.000.000 705.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-44.505.426 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.418.338 91.418.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.969.902.533 13.228.664.194Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.969.902.533 13.228.664.194Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.971.357.315 13.225.881.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.454.782 2.782.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.637.325.085 -3.000.188.096Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.637.325.085 -3.000.188.096Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.637.325.085 -3.000.188.096Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.029.292 1.523.866Yasal Yedekler1.523.866 1.523.866Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler44.505.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.013.139.577 -1.102.866.722Net Dönem Karı veya Zararı733.067.867 -120.291.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.850.447.942 9.803.259.940TOPLAM KAYNAKLAR23.904.007.934 22.531.356.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-567.280.969 567.280.969 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)55.975.872 55.975.872 55.975.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.359.418 -686.827.818 -688.187.236 -688.187.236Sermaye Arttırımı5.000.000 5.000.000 5.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)40.098.520 40.098.520 40.098.520Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-115.778.763 115.778.763 0Dönem Sonu Bakiyeler705.000.000 91.418.338 6.361.948.689 1.489.311 -686.827.818 1.523.866 -1.224.789.108 55.975.872 5.305.739.150 5.305.739.150Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler705.000.000 91.418.338 13.225.881.526 2.782.668 -3.000.188.096 1.523.866 -1.102.866.722 -120.291.640 9.803.259.940 9.803.259.940Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-120.291.640 120.291.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)733.067.867 733.067.867 733.067.867Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.237.450 -1.637.136.989 -1.641.374.439 -1.641.374.439Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-44.505.426 44.505.426 -44.505.426 -44.505.426 -44.505.426Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edil