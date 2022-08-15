***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 21:36
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 2.033.836.260 629.654.124 1.185.017.371 372.361.656
Satışların Maliyeti
-706.553.114 -341.742.374 -386.082.927 -168.127.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.327.283.146 287.911.750 798.934.444 204.234.493
BRÜT KAR (ZARAR)
1.327.283.146 287.911.750 798.934.444 204.234.493
Genel Yönetim Giderleri
-71.749.578 -53.169.300 -30.151.791 -29.979.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
212.060.546 4.781.633 169.536.423 218.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.579.906 -7.519.852 -2.131.203 -3.360.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.463.014.208 232.004.231 936.187.873 171.112.697
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.234.114 1.548.657 373.967 871.480
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.467.248.322 233.552.888 936.561.840 171.984.177
Finansman Gelirleri
293.170.646 72.187.246 137.864.733 6.855.394
Finansman Giderleri
-761.718.811 -243.083.630 -494.047.996 -142.755.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
998.700.157 62.656.504 580.378.577 36.084.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-265.632.290 -6.680.632 -155.448.383 -3.015.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-265.632.290 -6.680.632 -155.448.383 -3.015.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597
DÖNEM KARI (ZARARI)
733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,04000000 0,08000000 0,61000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.073.417.080 588.322.843
Dönem Karı (Zararı)
733.067.867 55.975.872
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
733.067.867 55.975.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.406.589.940 458.815.259
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9- 10 393.066.596 215.497.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-20.716 11.098
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-20.716 11.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.073.508 1.860.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.057.996 4.193.156
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.984.488 -2.332.202
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
402.089.643 200.175.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
402.089.643 200.175.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
265.632.290 6.680.632
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
344.773.970 36.137.666
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.344.996 -1.548.657
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.344.996 -1.548.657
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-680.355 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.056.901.535 73.898.242
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-326.518.450 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-990.700.892 4.817.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-913.156.011 505.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.544.881 4.312.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.009.899 71.279.721
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.320.709 41.372.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.310.810 29.906.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
76.680 -1.059.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.927.297 -5.757.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.939.354
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
219.927.297 -7.697.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.126.308 1.187.250
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.197.421 3.431.034
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.856.089
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
46.197.421 -425.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.082.756.272 588.689.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11,4 -548.384 -366.530
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.790.808 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-629.544.133 -134.039.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 5.037.221 1.410.881
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 5.037.221 1.410.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9- 10 -704.517.663 -72.452.707
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9- 10 -703.808.648 -71.418.818
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9- 10 -709.015 -1.033.889
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -64.820.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
69.936.309 1.822.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-746.824.015 -492.739.748
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-44.505.426 40.098.520
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.505.426 40.098.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 71.302.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 0 71.302.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.156.538 -393.814.763
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -273.156.538 -393.814.763
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -41.565.842 -5.023.601
Ödenen Faiz
13 -388.478.438 -202.221.292
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
882.229 -8.080.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE N -302.951.068 -38.455.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.525.592.118 145.525.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.222.641.050 107.069.148
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.222.641.050 1.525.592.118
Finansal Yatırımlar
18 329.223.131 2.704.681
Ticari Alacaklar
1.138.557.409 147.835.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.040.467.871 127.311.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 98.089.538 20.523.941
Diğer Alacaklar
36.894.204 22.946.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 28.850.968 15.530.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.043.236 7.415.786
Stoklar
8 9.160.008 8.556.333
Peşin Ödenmiş Giderler
27.514.164 32.815.063
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 27.514.164 32.815.063
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.474.331 0
Diğer Dönen Varlıklar
187.581 28.417
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
187.581 28.417
ARA TOPLAM
2.765.651.878 1.740.478.458
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.765.651.878 1.740.478.458
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3.152.820 2.740.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.152.820 2.740.754
Maddi Duran Varlıklar
20.767.508.699 20.449.461.989
Arazi ve Arsalar
9, 1 13.053.687 13.023.687
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9, 1 168.419 178.676
Binalar
9, 1 1.027.562 414.499
Tesis, Makine ve Cihazlar
9, 1 8.681.347 9.465.735
Taşıtlar
9, 1 142.337 193.377
Mobilya ve Demirbaşlar
9, 1 2.313.244 2.194.411
Özel Maliyetler
9, 1 330.158 381.561
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9, 1 307.951.262 214.362.885
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9, 1 20.433.840.683 20.209.247.158
Kullanım Hakkı Varlıkları
9, 2 61.423.660 27.802.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 294.980.662 298.995.009
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 289.958.275 293.267.752
Lisanslar
10 3.737.727 4.285.204
Bilgisayar Yazılımları
10 1.284.660 1.442.053
Peşin Ödenmiş Giderler
343.675 952.350
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
343.675 952.350
Diğer Duran Varlıklar
10.946.540 10.925.788
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.946.540 10.925.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.138.356.056 20.790.878.429
TOPLAM VARLIKLAR
23.904.007.934 22.531.356.887
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 938.261.052 768.554.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 938.261.052 768.554.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 6.353.078 4.734.769
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 931.907.974 763.819.958
Ticari Borçlar
288.957.442 68.147.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.006.238 4.124.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 283.951.204 64.023.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.597.937 1.471.629
Diğer Borçlar
844.738 491.732
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
844.738 491.732
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.413 672
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 21.371.784 20.643.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.219.250 6.506.072
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.152.534 14.137.022
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 50.364.156 17.323.433
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 50.364.156 17.323.433
ARA TOPLAM
1.305.410.522 876.633.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.305.410.522 876.633.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.346.021.601 9.317.717.945
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.346.021.601 9.317.717.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 23.182.433 25.143.494
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 11.322.839.168 9.292.574.451
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
41.092.615 37.092.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 41.092.615 37.092.472
Uzun Vadeli Karşılıklar
11, 4 20.636.558 11.543.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11, 4 20.636.558 11.543.311
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.340.398.696 2.485.110.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.748.149.470 11.851.463.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.053.559.992 12.728.096.947
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.850.447.942 9.803.259.940
Ödenmiş Sermaye
705.000.000 705.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-44.505.426 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.418.338 91.418.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.969.902.533 13.228.664.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.969.902.533 13.228.664.194
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.971.357.315 13.225.881.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.454.782 2.782.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.637.325.085 -3.000.188.096
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.637.325.085 -3.000.188.096
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.637.325.085 -3.000.188.096
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.029.292 1.523.866
Yasal Yedekler
1.523.866 1.523.866
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
44.505.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.013.139.577 -1.102.866.722
Net Dönem Karı veya Zararı
733.067.867 -120.291.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.850.447.942 9.803.259.940
TOPLAM KAYNAKLAR
23.904.007.934 22.531.356.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-567.280.969 567.280.969 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
55.975.872 55.975.872 55.975.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.359.418 -686.827.818 -688.187.236 -688.187.236
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
40.098.520 40.098.520 40.098.520
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-115.778.763 115.778.763 0
Dönem Sonu Bakiyeler
705.000.000 91.418.338 6.361.948.689 1.489.311 -686.827.818 1.523.866 -1.224.789.108 55.975.872 5.305.739.150 5.305.739.150
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
705.000.000 91.418.338 13.225.881.526 2.782.668 -3.000.188.096 1.523.866 -1.102.866.722 -120.291.640 9.803.259.940 9.803.259.940
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-120.291.640 120.291.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
733.067.867 733.067.867 733.067.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.237.450 -1.637.136.989 -1.641.374.439 -1.641.374.439
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-44.505.426 44.505.426 -44.505.426 -44.505.426 -44.505.426
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edil