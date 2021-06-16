***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.06.2021 13:38
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
Ek Açıklamalar
10.06.2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak 16.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942611
BIST
14:561.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:568,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:5610,3374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,3908
En Düşük
10,2877
14:56496,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,46
|Açılış
|: 496,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
496,10
BIST En Aktif Hisseler14:56
|RODRG
|18,70
|2.852.552
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.689.860
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.462.972
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|19.122.415
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,11
|178.310.335
|% -9,05
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,64
|50.492.404
|% -7,27
|
|THYAO
|14,67
|1.257.287.639
|% 2,44
|
|GARAN
|8,28
|770.616.352
|% -0,96
|
|BJKAS
|7,04
|483.051.257
|% 3,83
|
|EKGYO
|2,20
|458.862.415
|% -0,90
|
|BOBET
|5,61
|424.493.436
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,20
|458.862.415
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,20
|259.851.393
|% -1,35
|
|GARAN
|8,28
|770.616.352
|% -0,96
|
|THYAO
|14,67
|1.257.287.639
|% 2,44
|
|YESIL
|2,11
|178.310.335
|% -9,05
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6407
|8,6427
|% 0,31
|
|Euro
|10,3298
|10,3374
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,0194
|12,0797
|% 0,06
|
|Frank
|9,4016
|9,4582
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,27
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-21,80
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-74,00
|
|Tam
|3.293
|3.377
|-71,34
|
|Yarım
|1.591
|1.634
|-34,51
|
|Çeyrek
|798
|817
|-17,25
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,20
|
Seans Raporu
14:56
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