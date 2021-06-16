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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.06.2021 13:38



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021

Ek Açıklamalar
10.06.2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak 16.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942611


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Tam 3.293 3.377 -71,34  
Yarım 1.591 1.634 -34,51  
Çeyrek 798 817 -17,25  
Gümüş.Ons 26,37 26,40 -0,61  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 -0,10  
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