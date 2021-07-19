***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 16.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında tahvil ihracı kapsamında, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. İhraç edilecek tahviller ile ilgili olarak S&P kredi derecelendirme notu B ve Fitch kredi derecelendirme notu B+ olarak beklenmektedir ve kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer yandan, 19.07.2021 tarihinden başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticileri, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaklardır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951601BIST