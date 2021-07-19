***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.07.2021 10:28
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında tahvil ihracı kapsamında, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. İhraç edilecek tahviller ile ilgili olarak S&P kredi derecelendirme notu B ve Fitch kredi derecelendirme notu B+ olarak beklenmektedir ve kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer yandan, 19.07.2021 tarihinden başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticileri, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaklardır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951601
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0399
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5418
12:3510,0591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0810
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0438
12:35499,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5409
|8,5465
|% -0,46
|
|Euro
|10,0547
|10,0591
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,5882
|11,6463
|% -1,00
|
|Frank
|9,2419
|9,2975
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% -0,42
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|9,28
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,79
|68,79
|0,17
|
Seans Raporu
12:35
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