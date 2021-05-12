***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. 'nin Kar Dağıtım Politikası ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936391BIST