***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-2 (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Notu "BB / (Negatif Görünüm)" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938403BIST