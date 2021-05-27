***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2021 15:39
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-2 (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Notu "BB / (Negatif Görünüm)" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938403
BIST
15:371.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,93
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:378,4532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:3710,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0124
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:37515,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,66
|Açılış
|: 515,05
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:37
|YAYLA
|3,19
|24.990.418
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.855.562
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.598.849
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.523.008
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.854.839
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,45
|49.426.718
|% -8,72
|
|DERHL
|6,01
|45.529.814
|% -8,66
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,31
|1.217.370.405
|% 1,99
|
|GARAN
|8,04
|766.937.963
|% -1,11
|
|CANTE
|8,20
|461.338.667
|% -1,44
|
|TUPRS
|98,10
|404.176.010
|% -1,11
|
|KOZAL
|124,10
|403.733.627
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,16
|352.669.080
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|285.196.276
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|766.937.963
|% -1,11
|
|THYAO
|13,31
|1.217.370.405
|% 1,99
|
|DOHOL
|2,97
|212.123.421
|% -0,67
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4512
|8,4532
|% -0,03
|
|Euro
|10,3213
|10,3281
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9360
|11,9959
|% 0,27
|
|Frank
|9,3555
|9,4118
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2456
|2,2568
|% -0,10
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,49
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.391
|3.477
|-10,89
|
|Yarım
|1.639
|1.682
|-5,26
|
|Çeyrek
|822
|841
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,50
|
Seans Raporu
15:37
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15:52BJKAS
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15:51XU050
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15:51
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15:51
TLMAN, ISBIR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:51
TDGYO, METUR, NUHCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında