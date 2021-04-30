***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 22:40
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 14 Ağustos 2020 tarih ve 2020/34 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Ekte yer alan sermaye artışından elde edilen fonların kullanım yeri raporuna göre Şirket halka arz gelirlerinin tamamının finansal borçluluğunun azaltılması amacıyla mevcut mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanılacağı belirtilmiştir. Şirketimiz, bu taahhüdünü yerine getirmiş ve halka arzdan elde edilen tüm nakdi, mali borçluluğun azaltılması için kullanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933927
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05470,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,16
|Açılış
|: 470,41
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2799
|8,2884
|% 1,04
|
|Euro
|9,9600
|9,9610
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,3984
|11,4555
|% -0,00
|
|Frank
|9,0221
|9,0764
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2007
|2,2118
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,20
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|