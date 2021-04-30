***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 14 Ağustos 2020 tarih ve 2020/34 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Ekte yer alan sermaye artışından elde edilen fonların kullanım yeri raporuna göre Şirket halka arz gelirlerinin tamamının finansal borçluluğunun azaltılması amacıyla mevcut mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanılacağı belirtilmiştir. Şirketimiz, bu taahhüdünü yerine getirmiş ve halka arzdan elde edilen tüm nakdi, mali borçluluğun azaltılması için kullanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933927BIST