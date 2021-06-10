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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2021 20:27



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden Hamdi Alp ve Korhan Tiryaki'nin, istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 10 Haziran 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2021/18 sayılı yönetim kurulu kararıyla bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Serpil Demirel ve Dilek Bil'in atanması ve yönetim kurulunun yeni görev dağılımı karara bağlamıştır. Serpil Demirel ve Dilek Bil'in özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.
Serpil Demirel, ODTÜ Metalürji Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1993 yılında Eczacıbaşı bünyesindeki Doğa Madencilik Şirketi'nde satış mühendisi olarak başlayan Demirel, 1999-2004 yılları arasında pazarlama ve satış müdürü olarak görevini sürdürdü. 2004 yılında Eczacıbaşı bünyesinde Doğa Madencilik ve Esan şirketlerinin birleşmesiyle Esan'da çalışmaya başlayan Demirel, sırasıyla yurtiçi satış müdürlüğü, pazarlama satış müdürlüğü, pazarlama satış direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 1 Ocak 2015 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Esan'da önce genel müdür sonra CEO olarak çalıştı. Serpil Demirel, Haziran 2021'de Şirket'in bağımsız yönetimi kurulu üyesi olarak atanmıştır.
Dilek Bil, University of North Texas'da uluslarası finans ve uluslararası pazarlama bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. 1985 ve 1994 yılları arasında, American Express Bank, Koç- Amerikan Bank, BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale'de kredi ve pazarlama alanlarında bankacılık yaptı. Bil'in girişimcilik yılları Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kurarak başladı. 1994-2013 yılları arasında, birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda hizmet veren Kangaroo'yu yönetti. 2016 yılı itibariyle Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Bagˆımsız üyesidir. WWF Türkiye-DHKV Yönetim Kurulu üyesidir. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Danışmanıdır ve TGSD'yi temsilen GENÇ TGSD-Sürdürülebilirlik Platformu kurucu mentorüdür. Bil, 2010 yılında KAGI·DER (Kadın Girişimciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıs¸tır ve KAGİDER'in Yüksek I·stis¸are Kurulu Üyesidir. İtalya Kültür Bakanlığı'na bağlı "Accademia Italiana della Cucina Istanbul" Yönetim Kurulu Bas¸kanıdır. Bil, FODER (Finansal Okuryazarlık ve Eris¸im Dernegˆi) kurucu üyesidir, 6 yıl Yönetim Kurulu Bas¸kan Yardımcılığı yapmıştır. Dilek Bil, Haziran 2021'de Şirket'in Bağımsız Yönetimi Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941834


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