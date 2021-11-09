***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu, Akköprü HES'in Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından devralınmasına izin verdi.Rekabet Kurumu, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine izin verdiğini açıkladı. 23.09.2021 tarihli KAP açıklamamızda ifade edildiği gibi Şirketimiz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen ihalede Akköprü HES'i 49 yıllığına işletmek üzere 605 milyon lira ile en yüksek teklifi vermişti.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı onayını müteakiben devir işlemi sonuçlanacaktır. Akköprü HES'nin portföyümüze devir işleminin tamamlanması ile birlikte, Şirketimizin kurulu gücü %11 artış ile 1.020 MW'tan 1.135 MW'a çıkacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976298BIST