***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 17:09
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu, Akköprü HES'in Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından devralınmasına izin verdi.
Rekabet Kurumu, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine izin verdiğini açıkladı. 23.09.2021 tarihli KAP açıklamamızda ifade edildiği gibi Şirketimiz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen ihalede Akköprü HES'i 49 yıllığına işletmek üzere 605 milyon lira ile en yüksek teklifi vermişti.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı onayını müteakiben devir işlemi sonuçlanacaktır. Akköprü HES'nin portföyümüze devir işleminin tamamlanması ile birlikte, Şirketimizin kurulu gücü %11 artış ile 1.020 MW'tan 1.135 MW'a çıkacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976298
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
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1.631
En Düşük
1.605
18:059,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,7180
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|Önceki Kapanış
|: 9,7200
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9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 11,2600
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|Önceki Kapanış
|: 11,2400
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11,3009
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18:05570,14
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|Değişim
|: 0,44%
|| 2,52
|Açılış
|: 570,14
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|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
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|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7184
|9,7238
|% 0,48
|
|Euro
|11,2669
|11,2751
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,1294
|13,1953
|% 0,29
|
|Frank
|10,6049
|10,6688
|% 0,50
|
|Riyal
|2,5867
|2,5996
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,91
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,63
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Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
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