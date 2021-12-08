***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Çevresel sorumluluklarını yerine getirme hedefi doğrultusunda hareket eden Şirketimiz CDP İklim Değişikliği (Climate Change) ve Su (Water Security) Raporlamaları yapmaktadır.Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2021 yılında yapmış olduğu CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği (Climate Change) Raporlaması sonucunda, ratingi, "B Yönetim Seviyesi"ne yükselmiştir. "B Yönetim Seviyesi", 2021 yılında, ülkemizde enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur.Yine Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2021 yılında yapmış olduğu CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) Su (Water Security) Raporlaması sonucunda, ratingi, "B Yönetim Seviyesi"ne yükselmiştir. "B Yönetim Seviyesi", 2021 yılında, ülkemizde enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur.CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışan ve kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluştur. CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık etmektedir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982017BIST